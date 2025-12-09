Названа неочевидная, но частая ошибка россиян в фитнес-клубах Глава НФС Силина: в фитнес-клубе нужно убирать после себя штангу и гантели

В фитнес-клубе после использования оборудования необходимо разбирать штанги и убирать гантели на свои места, заявила NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Кроме того, по ее словам, перед тем как воспользоваться тренажером, нужно удостовериться, что он свободен от других посетителей.

Частая ошибка в фитнес-клубах заключается в невнимании к элементарному фитнес-этикету. Посетители не убирают за собой блины, оставляют гантели, занимают тренажеры, не уточняя, свободны ли они, или размещают диски на стойке хаотично, создавая риск падения. Такие мелочи формируют атмосферу в клубе. Отношение к общему пространству — показатель зрелости фитнес-культуры, и сегодня это становится особенно важным с ростом числа посетителей, — поделилась Силина.

Ранее Силина заявила, что в 2025 году россияне увеличили свои расходы на фитнес и это привело к повышению объема рынка спортивной индустрии почти на 2,5 млрд рублей по сравнению с 2024 годом. По ее словам, рост продаж клубных карт и посещаемости фитнес-клубов свидетельствует о стабильном развитии отрасли.