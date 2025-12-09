ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 01:20

Названа неочевидная, но частая ошибка россиян в фитнес-клубах

Глава НФС Силина: в фитнес-клубе нужно убирать после себя штангу и гантели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В фитнес-клубе после использования оборудования необходимо разбирать штанги и убирать гантели на свои места, заявила NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Кроме того, по ее словам, перед тем как воспользоваться тренажером, нужно удостовериться, что он свободен от других посетителей.

Частая ошибка в фитнес-клубах заключается в невнимании к элементарному фитнес-этикету. Посетители не убирают за собой блины, оставляют гантели, занимают тренажеры, не уточняя, свободны ли они, или размещают диски на стойке хаотично, создавая риск падения. Такие мелочи формируют атмосферу в клубе. Отношение к общему пространству — показатель зрелости фитнес-культуры, и сегодня это становится особенно важным с ростом числа посетителей, — поделилась Силина.

Ранее Силина заявила, что в 2025 году россияне увеличили свои расходы на фитнес и это привело к повышению объема рынка спортивной индустрии почти на 2,5 млрд рублей по сравнению с 2024 годом. По ее словам, рост продаж клубных карт и посещаемости фитнес-клубов свидетельствует о стабильном развитии отрасли.

фитнес
россияне
спортсмены
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Шах и мат»: Дмитриев озвучил особое преимущество Трампа
ФРГ перестанет принимать просителей убежища
Психолог раскрыла, чем может обернуться наказание партнера молчанием
Ким Чен Ын направил Путину телеграмму с соболезнованиями
Зеленский стал токсичным: и США, и Европа принуждают Украину к капитуляции
Около 15 взрывов прогремели в Сумах
Трамп описал путь, по которому движется Европа
Российский пловец примет участие в «Олимпиаде на стероидах»
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Уитэкер рассказал о планах США по урегулированию на Украине через давление
Названа неочевидная, но частая ошибка россиян в фитнес-клубах
У побережья Курил произошло землетрясение
США одобрили план Ирака по ЛУКОЙЛу
Тезисы Путина, угрозы Киеву и ЕС: о чем новая доктрина нацбезопасности США
Европейские лидеры объявили о наступлении решающих дней для Украины
Стало известно об ограничениях в трех аэропортах на Кавказе
Бастрыкин рассказал, почему нет смысла прятать нечестные деньги
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 декабря 2025 года
Собчак и Виторган подарили сыну вечеринку из «далекой-далекой галактики»
Приметы 9 декабря — Юрий Холодный: волков бояться — в лес не ходить?
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Новая тактика и разгром спутников связи ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 декабря
Россия

Новая тактика и разгром спутников связи ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.