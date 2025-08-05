Траты россиян на фитнес значительно выросли в 2025 году

Россияне стали больше тратить на фитнес в 2025 году, а объем рынка спортивной отрасли увеличился почти на 2,5 млрд рублей по сравнению с показателями 2024 года, заявила NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, рост продаж клубных карт и посещаемости фитнес-клубов свидетельствует об укреплении отрасли.

В июле 2025 года в среднем по РФ продажи клубных карт увеличились на 12% к июлю 2024 года, а посещаемость и загруженность клубов выросли в среднем на 14,7%. Прирост совокупного объема выручки в июле 2025 года к июлю 2024 года составил 2,45 млрд рублей. Объем рынка фитнес-отрасли за семь месяцев 2025 года в целом составил 124,36 млрд рублей, — пояснила Силина.

Она отметила, что позитивная динамика наблюдается и внутри летнего сезона: в июле продажи карт выросли на 4,5% по сравнению с июнем, а спрос на дополнительные услуги увеличился на 8,5%. По ее словам, это говорит о том, что фитнес перестает быть сезонным увлечением и становится частью регулярного образа жизни.

Внутри сезона в фитнес-индустрии июль показал прибавку к июню текущего года. Продажи клубных карт увеличились в среднем по стране на 4,5%, дополнительных услуг — в среднем на 8,5%, посещаемость — в среднем на 2,8%. Это указывает на переход от точечных всплесков к устойчивому тренду сдержанного роста. В сезон отпусков клиенты не выпадают из тренировочного режима, а дополняют корзину услуг, от персональных тренировок и восстановительных процедур до семейных программ, — резюмировала Силина.

Ранее налоговый консультант Юлия Лихоманова заявила, что россияне могут получить вычет по расходам на образование, лечение, лекарства, занятия спортом, взносы на накопительную часть пенсии и даже сдачу ГТО. По ее словам, у граждан есть право выбора, на какие из трат подать декларацию, однако вернуть можно не более 19,5 тысячи рублей в год.