ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 01:20

Уитэкер рассказал о планах США по урегулированию на Украине через давление

Уитэкер: Трамп знает, как оказать давление на Украину для мирного урегулирования

Мэтью Уитэкер Мэтью Уитэкер Фото: Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп способен повлиять на урегулирование конфликта на Украине и знает, как надавить на Киев, чтобы заставить заключить сделку, рассказал телеканалу Fox News постпред при НАТО Мэтью Уитэкер. Он также отметил, что будущий мирный документ будет представлять собой сложную структуру и включать в себя множество отдельных пунктов и условий.

(Для заключения сделки. — NEWS.ru.) нужны обе стороны, и президент Трамп понимает, как оказать давление <…> на украинцев, чтобы заставить их заключить эту сделку, — заявил Уитэкер.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Киев допускает продолжение вооруженного конфликта с Россией без помощи Соединенных Штатов, рассчитывая на поддержку Европы. При этом он выразил надежду, что этого не произойдет.

До этого в ходе встречи в Лондоне канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По оценке европейских лидеров, ближайшее время может оказаться решающим для завершения украинского конфликта.

Дональд Трамп
Украина
Киев
сделки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Шах и мат»: Дмитриев озвучил особое преимущество Трампа
ФРГ перестанет принимать просителей убежища
Психолог раскрыла, чем может обернуться наказание партнера молчанием
Ким Чен Ын направил Путину телеграмму с соболезнованиями
Зеленский стал токсичным: и США, и Европа принуждают Украину к капитуляции
Около 15 взрывов прогремели в Сумах
Трамп описал путь, по которому движется Европа
Российский пловец примет участие в «Олимпиаде на стероидах»
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Уитэкер рассказал о планах США по урегулированию на Украине через давление
Названа неочевидная, но частая ошибка россиян в фитнес-клубах
У побережья Курил произошло землетрясение
США одобрили план Ирака по ЛУКОЙЛу
Тезисы Путина, угрозы Киеву и ЕС: о чем новая доктрина нацбезопасности США
Европейские лидеры объявили о наступлении решающих дней для Украины
Стало известно об ограничениях в трех аэропортах на Кавказе
Бастрыкин рассказал, почему нет смысла прятать нечестные деньги
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 декабря 2025 года
Собчак и Виторган подарили сыну вечеринку из «далекой-далекой галактики»
Приметы 9 декабря — Юрий Холодный: волков бояться — в лес не ходить?
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Новая тактика и разгром спутников связи ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 декабря
Россия

Новая тактика и разгром спутников связи ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.