Уитэкер рассказал о планах США по урегулированию на Украине через давление

Уитэкер рассказал о планах США по урегулированию на Украине через давление Уитэкер: Трамп знает, как оказать давление на Украину для мирного урегулирования

Президент США Дональд Трамп способен повлиять на урегулирование конфликта на Украине и знает, как надавить на Киев, чтобы заставить заключить сделку, рассказал телеканалу Fox News постпред при НАТО Мэтью Уитэкер. Он также отметил, что будущий мирный документ будет представлять собой сложную структуру и включать в себя множество отдельных пунктов и условий.

(Для заключения сделки. — NEWS.ru.) нужны обе стороны, и президент Трамп понимает, как оказать давление <…> на украинцев, чтобы заставить их заключить эту сделку, — заявил Уитэкер.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Киев допускает продолжение вооруженного конфликта с Россией без помощи Соединенных Штатов, рассчитывая на поддержку Европы. При этом он выразил надежду, что этого не произойдет.

До этого в ходе встречи в Лондоне канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По оценке европейских лидеров, ближайшее время может оказаться решающим для завершения украинского конфликта.