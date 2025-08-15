Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 15:12

Четвертый бомбардир в истории КХЛ заключил контракт с «Динамо»

«Динамо» подписало контракт на один сезон с хоккеистом Гусевым

Никита Гусев Никита Гусев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Нападающий Никита Гусев подписал полноценный контракт с московским хоккейным клубом «Динамо» сроком на один сезон, передает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Спортсмен является рекордсменом КХЛ по очкам за один регулярный чемпионат — в сезоне 2023/24 он набрал 89 результативных баллов в 68 играх. 1 августа Гусев утвердил пробное соглашение с ХК.

Московское «Динамо» подписало контракт на один сезон с нападающим Никитой Гусевым. В минувшем сезоне Гусев набрал 69 (29+40) очков в регулярном чемпионате и еще 11 (5+6) в плей-офф. Всего на счету Гусева 691 (252+439) очко в КХЛ, он является четвертым бомбардиром в истории лиги, — сказано в материале.

До этого хоккеист Никита Седов по собственной инициативе покинул московский клуб КХЛ ЦСКА. В апреле текущего года его временно отстранили из-за положительной допинг-пробы.

Ранее стало известно, что капитан и форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал больше всех среди хоккеистов в истории Национальной хоккейной лиги. Спортсмен начал карьеру в НХЛ в сезоне 2005–2006 годов. За это время он заработал $162 млн (13 млрд рублей).

КХЛ
хоккей
контракты
нападающие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Flightradar: еще один российский самолет Ил-76 прибыл на Аляску
«Чужие люди»: Волочкова отреклась от дочери и матери после свадьбы в Москве
Пресняков разводится, дочь Джексона в России: последние новости звезд
Стало известно о состоянии Куклачева после курса лечения сердца
Ресторатор пожаловался на положение дел в отрасли
«Рупор поколений»: продюсер о феномене Виктора Цоя
Профессор раскрыл, что Путин не примет в ходе переговоров на Аляске
В США опасный вирус сгубил четырех человек
Мощный пожар охватил особняк в Строгино
Офицеры ВСУ сбежали с Краснолиманского направления
Поставки российской нефти в одну страну выросли до рекордных объемов
Психолог предостерегла от введения единой формы для школьников
Украинские беспилотники атаковали порт в российском регионе
Психотерапевт назвала неочевидную причину лишнего веса
В Госдуме раскритиковали план Трампа по расселению Газы
Убийство жительницы ДНР украинским военным попало на видео
Возле мечети в Швеции произошла стрельба
Петербуржцам пообещали теплые дни на предстоящей неделе
Окна и экономия электроэнергии: как Melke помогает снизить счета
Ароматные вяленые помидоры своими руками: подборка рецептов
Дальше
Самое популярное
Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная
Общество

Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная

Самый простой рецепт пирога с яблоками: готовим «Три стакана»!
Общество

Самый простой рецепт пирога с яблоками: готовим «Три стакана»!

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.