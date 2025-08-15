Четвертый бомбардир в истории КХЛ заключил контракт с «Динамо» «Динамо» подписало контракт на один сезон с хоккеистом Гусевым

Нападающий Никита Гусев подписал полноценный контракт с московским хоккейным клубом «Динамо» сроком на один сезон, передает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Спортсмен является рекордсменом КХЛ по очкам за один регулярный чемпионат — в сезоне 2023/24 он набрал 89 результативных баллов в 68 играх. 1 августа Гусев утвердил пробное соглашение с ХК.

Московское «Динамо» подписало контракт на один сезон с нападающим Никитой Гусевым. В минувшем сезоне Гусев набрал 69 (29+40) очков в регулярном чемпионате и еще 11 (5+6) в плей-офф. Всего на счету Гусева 691 (252+439) очко в КХЛ, он является четвертым бомбардиром в истории лиги, — сказано в материале.

