ЦСКА расторг контракт с провалившим допинг-тест хоккеистом

Хоккеист Никита Седов по собственной инициативе покинул московский клуб КХЛ ЦСКА, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба клуба. В апреле текущего года его временно отстранили из-за положительной допинг-пробы.

ЦСКА расторг контракт с защитником Никитой Седовым по инициативе игрока, – сказано в сообщении.

Седов пополнил состав клуба в 2024 году, отметили в ЦСКА. В сезоне 2024/25 защитник провел за ЦСКА 57 матчей в КХЛ. Он набрал 17 очков при показателе полезности «+12». Клуб поблагодарил хоккеиста за игру и пожелал успехов в карьере.

Ранее российский пловец Александр Ефимов получил четырехлетнюю дисквалификацию за использование запрещенного вещества. Срок отстранения 18-летнего спортсмена исчисляется с 5 мая 2025 года. В ходе допинг-тестов у Ефимова был обнаружен мельдоний. Препарат был включен WADA в перечень запрещенных веществ еще в 2016 году. На последнем чемпионате России, проходившем в апреле, молодой пловец показал скромные результаты, заняв лишь девятое место в дисциплине 100 метров на спине.

До этого Международное агентство допинг-тестирования сообщило о дисквалификации Имама Хатаева, бронзового медалиста Олимпийских игр в Токио. В апреле 2024 года в пробе российского боксера были обнаружены следы запрещенного вещества и его производных.