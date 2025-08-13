Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 14:44

ЦСКА расторг контракт с провалившим допинг-тест хоккеистом

ЦСКА расторг контракт с провалившим допинг-тест хоккеистом Седовым

Никита Седов Никита Седов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Хоккеист Никита Седов по собственной инициативе покинул московский клуб КХЛ ЦСКА, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба клуба. В апреле текущего года его временно отстранили из-за положительной допинг-пробы.

ЦСКА расторг контракт с защитником Никитой Седовым по инициативе игрока, – сказано в сообщении.

Седов пополнил состав клуба в 2024 году, отметили в ЦСКА. В сезоне 2024/25 защитник провел за ЦСКА 57 матчей в КХЛ. Он набрал 17 очков при показателе полезности «+12». Клуб поблагодарил хоккеиста за игру и пожелал успехов в карьере.

Ранее российский пловец Александр Ефимов получил четырехлетнюю дисквалификацию за использование запрещенного вещества. Срок отстранения 18-летнего спортсмена исчисляется с 5 мая 2025 года. В ходе допинг-тестов у Ефимова был обнаружен мельдоний. Препарат был включен WADA в перечень запрещенных веществ еще в 2016 году. На последнем чемпионате России, проходившем в апреле, молодой пловец показал скромные результаты, заняв лишь девятое место в дисциплине 100 метров на спине.

До этого Международное агентство допинг-тестирования сообщило о дисквалификации Имама Хатаева, бронзового медалиста Олимпийских игр в Токио. В апреле 2024 года в пробе российского боксера были обнаружены следы запрещенного вещества и его производных.

хоккей
допинг
ЦСКА
КХЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обиженный Киев занимается «демонтажом» венгерского правительства
«Уходят свидетели исторических событий»: генерал о смерти Зайцева
Ивана Краско похоронили на кладбище в Комарово
Кибермошенники или MAX: почему на самом деле блокируют WhatsApp и Telegram?
Сенатор Рогозин раскрыл «праздничную» тенденцию в расправах СБУ
«Нахаляву рубят деньги»: экс-футболист осудил тренеров-гастарбайтеров в РПЛ
В МИД РФ призвали Японию покаяться
Психолог объяснил, как возникает разница в поколениях
В Госдуме высказались об угрозах подполковника расстрелять защитников парка
Безвизовых мигрантов в России хотят обязать сдать биометрию
Россиянин вставил себе в анус четыре пальчиковые батарейки для бодрости
WhatApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
ЦСКА расторг контракт с провалившим допинг-тест хоккеистом
Политолог раскрыл, почему провокации Киева не сорвут саммит Путина и Трампа
«Нафтогазу» выделят рекордный кредит для покупки топлива на зиму
Американские магнаты приступили к созданию «генетической суперкасты»
«Значимость прошла»: в СФ оценили кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию
Экс-игрок «Спартака» призвал клуб выработать систему на примере «Барселоны»
Военэксперт раскрыл, что готовят наемники и спецназ ВСУ для россиян
Психолог предостерег от увлечения одним способом отдыха
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.