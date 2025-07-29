Российский спортсмен отстранен от соревнований из-за запрещенного вещества Пловец Ефимов из-за мельдония дисквалифицирован на четыре года

Российский пловец Александр Ефимов получил четырехлетнюю дисквалификацию за использование запрещенного вещества, соответствующее решение опубликовано на официальном сайте РУСАДА. Срок отстранения 18-летнего спортсмена исчисляется с 5 мая 2025 года. В ходе допинг-тестов у Ефимова был обнаружен мельдоний.

Данный препарат был включен WADA в перечень запрещенных веществ еще в 2016 году. На последнем чемпионате России, проходившем в апреле, молодой пловец показал скромные результаты, заняв лишь девятое место в дисциплине 100 метров на спине.

Ранее олимпийский чемпион Дмитрий Васильев резко осудил решение Международного союза конькобежцев (ISU) включить российскую фигуристку Камилу Валиеву в список допинг-контроля на сезон 2025/26. Спортсмен назвал это решение несправедливым, отметив его избирательный характер без видимых оснований.

До этого Международное агентство допинг-тестирования сообщило о дисквалификации Имама Хатаева, бронзового медалиста Олимпийских игр в Токио. В апреле 2024 года в пробе российского боксера были обнаружены следы запрещенного вещества и его производных.