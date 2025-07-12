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12 июля 2025 в 09:46

«Настоящее свинство»: олимпийский чемпион разнес WADA за Валиеву

Олимпийский чемпион Васильев: решения WADA против Валиевой являются свинством

Камила Валиева Камила Валиева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение Международного союза конькобежцев (ISU) включить российскую фигуристку Камилу Валиеву в список допинг-тестирования на сезон-2025/26 является настоящим свинством, заявил олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в беседе с «ВсеПроСпорт». По его словам, такие действия по неизвестной причине носят избирательный характер.

Раз Валиева заявляла, что собирается вернуться в профессиональный спорт, это естественно. Другое дело, как обошлись с несчастной Валиевой. Это было настоящее свинство со стороны WADA, — сказал Васильев.

Он обратил внимание на двойные стандарты в мировой спортивной практике, когда западные атлеты, употребляющие запрещенные вещества, включая препараты от астмы, часто избегают серьезных санкций. По мнению олимпийского чемпиона, такие действия международных спортивных организаций носят явно дискриминационный характер в отношении российских спортсменов.

Ранее российский боксер Имам Хатаев, завоевавший бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио, отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил. В апреле 2024 года в пробе спортсмена были выявлены запрещенные вещества и их производные. Санкции в виде дисквалификации действуют с момента обнаружения нарушения и продлятся до 25 июня 2027 года.

спорт
фигурное катание
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допинг
Камила Валиева
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