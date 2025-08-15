Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 14:52

Опубликованы кадры жестокой расправы над федеральным судьей под Волгоградом

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры жестокого убийства федерального судьи в Камышине Волгоградской области. Запись с уличной камеры видеонаблюдения зафиксировала, как злоумышленник преследует свою жертву, а после совершения расправы хладнокровно покидает место преступления.

Происходящее в кадре частично размыто, тем не менее на записи видно, как между нападавшим и жертвой происходит потасовка, после чего окровавленный мужчина в спешке убегает от преследователя. Злоумышленник стреляет в спину судьи, а тот падает. Спустя несколько мгновений преступник покидает место происшествия.

По предварительным данным, местный житель совершил убийство на почве ревности. Подозреваемый вечером подкараулил судью у здания Камышинского районного суда, произвел выстрел из карабина «Сайга», после чего надругался над телом. В частности, ревнивец воткнул нож в глаз судьи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту. Подозреваемого задержали, им оказался местный предприниматель. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

