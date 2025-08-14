СК завел дело после убийства федерального судьи под Волгоградом СК завел дело после убийства федерального судьи под Волгоградом

После убийства федерального судьи в Камышине было возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следкома по Волгоградской области. Следственные органы оперативно задержали подозреваемого, занимающегося коммерческой деятельностью.

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Камышина. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями <…> убийство, совершенное с особой жестокостью, и незаконное хранение огнестрельного оружия, — говорится в публикации ведомства.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и мотивы преступления. В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения, наиболее вероятной из которых является заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что подозреваемый вечером подкараулил судью у здания Камышинского районного суда. В материале сказано, что он произвел выстрел из карабина «Сайга», после чего надругался над телом. Согласно информации, опубликованной каналом, ревнивец воткнул нож в глаз судьи.