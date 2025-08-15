Российские ученые заявили о крупной дыре на Солнце РАН: на Солнце начала расти крупная корональная дыра

На Солнце начала расти крупная корональная дыра, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале. По мнению ученых, она может спровоцировать увеличение скорости солнечного ветра в окрестностях Земли и, как следствие, повлиять на геомагнитную обстановку. В ИКИ РАН добавили, что в ближайшие выходные бурь на планете из-за дыры на Солнце не ожидается.

Крупная корональная дыра уже несколько дней растет на обращенной к Земле стороне Солнца, — говорится в сообщении.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что потенциально опасный астероид пролетит близко к Земле 17 августа. Диаметр космического объекта приблизительно равен 50 метрам.

Расстояние между планетой и телом составляет около одного диаметра лунной орбиты. Полет схожего по параметрам астероида ожидается в этом году лишь однажды — в конце сентября, пояснили ученые. Текущий потенциально опасный объект в лаборатории засекли только 1 августа. Предполагается, что он не содержит летучих веществ и, скорее всего, представляет собой каменную глыбу. А значит, астероид не является кометой.