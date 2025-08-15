Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 10:07

Потенциально опасный астероид диаметром 50 метров приближается к Земле

ИКИ РАН: потенциально опасный астероид приблизится к Земле 17 августа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Потенциально опасный астероид пролетит близко к Земле 17 августа, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Диаметр космического объекта приблизительно равен 50 метрам.

Расстояние между планетой и телом составляет около одного диаметра лунной орбиты. Полет схожего по параметрам астероида ожидается в этом году лишь однажды — в конце сентября, пояснили ученые. Текущий потенциально опасный объект в лаборатории засекли только 1 августа. Предполагается, что он не содержит летучих веществ и, скорее всего, представляет собой каменную глыбу. А значит, астероид не является кометой.

Небесное тело относится к группе Аполлонов — это значит, что оно является околоземным астероидом, чья орбита пересекает земную с внешней стороны. Объект делает полный оборот вокруг Солнца за чуть более чем два года.

Ранее лаборатория ИКИ РАН допустила снижение солнечной активности 13 августа. Они также отметили, что уже случившиеся вспышки не нанесли урона Земле. Ученые добавили, что геомагнитная обстановка будет спокойной.

Земля
астероиды
ученые
космос
