Ученые сделали новый прогноз на фоне мощных вспышек на Солнце

Вспышек на Солнце 13 августа может стать меньше, сейчас высокая активность звезды сохраняется, сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Отмечается, что солнечные вспышки за прошедшие сутки не нанесли урона Земле.

Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — спокойная, с возможностью умеренных возмущений. Вспышечная активность — высокая, с тенденциями к стабилизации, — гласит сообщение лаборатории.

Ранее Солнце выбросило новый протуберанец гигантских размеров, сообщили в ИКИ РАН. По данным лаборатории, выброс плазмы произошел вечером 11 августа на южном полюсе звезды. Крупное скопление солнечного волокна пролетело в стороне от Земли, заявили в учреждении. Однако ученые подчеркнули, что протуберанцы бьют «хотя и редко, но метко».

Также 10 августа в лаборатории рассказали, что геомагнитная активность вернулась в норму после продолжительной магнитной бури, длившейся более 30 часов. К утру 10 августа показатели магнитного поля Земли полностью стабилизировались. Ученые также предупредили о возможных локальных возмущениях геомагнитной обстановки, которые могут наблюдаться вплоть до середины следующей недели.