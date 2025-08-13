Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 12:12

Ученые сделали новый прогноз на фоне мощных вспышек на Солнце

Лаборатория ИКИ РАН допустила снижение солнечной активности

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вспышек на Солнце 13 августа может стать меньше, сейчас высокая активность звезды сохраняется, сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Отмечается, что солнечные вспышки за прошедшие сутки не нанесли урона Земле.

Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — спокойная, с возможностью умеренных возмущений. Вспышечная активность — высокая, с тенденциями к стабилизации, — гласит сообщение лаборатории.

Ранее Солнце выбросило новый протуберанец гигантских размеров, сообщили в ИКИ РАН. По данным лаборатории, выброс плазмы произошел вечером 11 августа на южном полюсе звезды. Крупное скопление солнечного волокна пролетело в стороне от Земли, заявили в учреждении. Однако ученые подчеркнули, что протуберанцы бьют «хотя и редко, но метко».

Также 10 августа в лаборатории рассказали, что геомагнитная активность вернулась в норму после продолжительной магнитной бури, длившейся более 30 часов. К утру 10 августа показатели магнитного поля Земли полностью стабилизировались. Ученые также предупредили о возможных локальных возмущениях геомагнитной обстановки, которые могут наблюдаться вплоть до середины следующей недели.

солнце
вспышки
лаборатории
прогнозы
