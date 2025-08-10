Ученые заявили о завершении 30-часовой магнитной бури, но сделали оговорку

Геомагнитная активность вернулась в норму после продолжительной магнитной бури, длившейся более 30 часов, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. К утру 10 августа показатели магнитного поля Земли полностью стабилизировались.

В течение последних 10 часов значения геомагнитных индексов остаются в безопасной зеленой зоне. Однако специалисты отмечают продолжающиеся колебания температуры и индукции межпланетного магнитного поля. Ученые предупреждают о возможных локальных возмущениях геомагнитной обстановки, которые могут наблюдаться вплоть до середины следующей недели.

Еще 4 августа на Солнце были зафиксировали две мощные вспышки класса М. Специалисты Института прикладной геофизики пояснили, что солнечные вспышки разделяют на пять категорий по силе рентгеновского излучения: от слабых А до самых мощных Х. Каждый следующий класс означает десятикратный рост интенсивности излучения. Вспышки класса М часто сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

До этого руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИ РАН Мария Абунина отметила, что негативное влияние магнитных бурь на человека часто связано с эффектом самовнушения. При этом она подчеркнула, что научных исследований, полностью опровергающих воздействие космической погоды на здоровье людей, не существует.