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04 августа 2025 в 10:38

На Солнце произошли две мощные вспышки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Две вспышки предпоследнего класса мощности (М) произошли на солнце утром в понедельник, 4 августа, сообщили специалисты Института прикладной геофизики. Их зафиксировали в 08:15 по мск.

4 августа в 08:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04E14) зарегистрирована вспышка M1.4 продолжительностью 16 минут, — сказано в сообщении.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять категорий: A, B, C, M и X. Класс A0.0 соответствует минимальной мощности излучения в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли, при этом каждый следующий класс означает десятикратное увеличение интенсивности. Подобные вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы, которые, достигая нашей планеты, способны вызывать магнитные бури.

Ранее лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ опубликовала видеоролик, в котором была зафиксирована возросшая вспышечная активность на Солнце. Исходя из наблюдений ученых, она увеличилась в три раза относительно средних значений июля. В частности, в период с 11 по 12 июля на Солнце зафиксировано 17 вспышек. Ученые подчеркнули, что рост числа и площади активных центров на Солнце наблюдался также и на обратной стороне звезды, невидимой с Земли.

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