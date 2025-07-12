Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 18:55

Опубликованы кадры участившихся вспышек на Солнце

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ опубликовала видеоролик, в котором зафиксирована возросшая вспышечная активность на Солнце. Исходя из наблюдений ученых, она увеличилась в три раза относительно средних значений июля. В частности, в период с 11 по 12 июля на Солнце зафиксировано 17 вспышек.

Всего за неполных двое суток, с 11 по 12 июля, на Солнце произошло 17 вспышек, что соответствует росту вспышечной активности примерно в 3 раза по сравнению со средними значениями июля, — говорится в публикации.

Ученые подчеркнули, что рост числа и площади активных центров на Солнце наблюдается также и на обратной стороне звезды, невидимой с Земли. По их словам, рост активности имеет глобальный характер. Однако исследователи заверили, что на данный момент прямых угроз для Земли нет.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировала новый рекордный выброс солнечного протуберанца размером свыше миллиона километров, ставший шестым за неделю. Ученые отметили, что Солнце продолжает демонстрировать необычно высокую активность.

солнце
звезды
космос
вспышки
ученые
кадры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самаре поваленное ураганным ветром дерево насмерть задавило двух человек
«Угроза человечеству»: Трамп решил лишить гражданства известную ведущую
В Германии раскрыли, чем обернулись резкие высказывания Лаврова о Мерце
Раскрыты новые подробности гибели британца из ВСУ на Украине
В МАГАТЭ отреагировали на удар БПЛА по зданию администрации Энергодара
Италия не простила Зеленскому слов о России
Шоу «Маска», Пугачева, смерть жены: как живет певец Ярослав Сумишевский
«Мисс Россия — 2025»: фото самых ослепительных девушек страны
Кличко заявил о «сильном запахе» тоталитаризма на Украине
«Подхалимы»: в США объяснили, почему Трамп набрал бестолковую администрацию
Московский суд заочно арестовал разыскиваемого бизнесмена Урради из Алжира
Россиянка две недели жила с детьми в глухой индийской пещере
Анфиса Чехова намекнула на личную драму после интервью Ковальчук
«Выглядит смешным»: Меньшова высказалась о скрывающих свой возраст женщинах
Психиатр объяснил слова Арахамии об издевательствах над Зеленским в детстве
Глава ЕК выступила с грозным предупреждением для США из-за пошлин
В Подмосковье поставят памятник борьбе СССР и КНДР с милитаризмом Японии
Опубликованы кадры участившихся вспышек на Солнце
Сотрудники ФСБ уничтожили дрон-матку для украинских БПЛА в ДНР
В Финляндии заявили о задержании «дезертира» из ЧВК «Вагнер»
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.