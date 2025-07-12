Опубликованы кадры участившихся вспышек на Солнце

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ опубликовала видеоролик, в котором зафиксирована возросшая вспышечная активность на Солнце. Исходя из наблюдений ученых, она увеличилась в три раза относительно средних значений июля. В частности, в период с 11 по 12 июля на Солнце зафиксировано 17 вспышек.

Всего за неполных двое суток, с 11 по 12 июля, на Солнце произошло 17 вспышек, что соответствует росту вспышечной активности примерно в 3 раза по сравнению со средними значениями июля, — говорится в публикации.

Ученые подчеркнули, что рост числа и площади активных центров на Солнце наблюдается также и на обратной стороне звезды, невидимой с Земли. По их словам, рост активности имеет глобальный характер. Однако исследователи заверили, что на данный момент прямых угроз для Земли нет.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировала новый рекордный выброс солнечного протуберанца размером свыше миллиона километров, ставший шестым за неделю. Ученые отметили, что Солнце продолжает демонстрировать необычно высокую активность.