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05 июля 2025 в 18:12

Солнце выпустило новый протуберанец размером более миллиона километров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Солнце выбросило еще один рекордно большой протуберанец, сообщила пресс-служба Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Его размер составляет более миллиона километров. По данным лаборатории, выброс плазмы произошел в первой половине дня.

Солнце продолжает ставить рекорды по размеру выбрасываемых в космос протуберанцев. Новое видео, снятое сегодня в первой половине дня на правом краю Солнца, поражает воображение ничуть не меньше, чем предыдущие, — говорится в сообщении.

В лаборатории напомнили, что за сутки до этого звезда также выбросила похожий по размерам протуберанец. На видео заметен след от него в левой части кадра. Всего за неделю Солнце выплеснуло шесть таких протуберанцев.

За происходящим остается лишь пассивно наблюдать, скрестив пальцы на обеих руках и продолжая полагаться на самое обычное везение, так как на что тут еще можно положиться, — заключили ученые.

Ранее сообщалось, что межзвездный объект A11pl3Z (3I/ATLAS) вторгся в Солнечную систему. Вероятнее всего, он представляет собой комету с диаметром ядра до 20 км. Это уже третий межзвездный объект, который астрономы обнаружили в Солнечной системе.
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