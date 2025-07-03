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03 июля 2025 в 12:07

Межзвездный объект нашли внутри орбиты Юпитера

ЕКА: межзвездный объект A11pl3Z вторгся в Солнечную систему

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Межзвездный объект A11pl3Z (3I/ATLAS) вторгся в Солнечную систему, сообщает портал EarthSky со ссылкой на Европейское космическое агентство. Он в настоящее время остается внутри орбиты Юпитера.

Ожидается, что в октябре A11pl3Z зайдет внутрь орбиты Марса, тогда произойдет его максимальное сближение с Солнцем. Угрозы для Земли A11pl3Z не представляет.

Вероятнее всего, это комета с диаметром ядра до 20 км. Это уже третий межзвездный объект, который астрономы обнаружили в Солнечной системе.

Ранее исследователи космоса зафиксировали мощнейшее вулканическое событие в Солнечной системе за всю историю наблюдений, которое произошло на спутнике Юпитера Ио. Специалисты рассказали, что горячая точка площадью 100 тысяч квадратных километров расположена в южном полушарии небесного тела, а мощность извержения в шесть раз превышает энергию всех земных электростанций вместе взятых.

До этого крымский астроном Геннадий Борисов открыл свою 15-ю комету во время наблюдений в поселке Научный. Небесное тело движется по параболической траектории с огромным периодом обращения. Комета максимально приблизится к Солнцу в июне 2026 года. Сейчас ее яркость постепенно увеличивается и к началу следующего года достигнет 17,5 звездной величины.

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