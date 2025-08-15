Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Украинские военные самолеты разместили в соседней стране

Молдавия разместила военно-транспортные самолеты Украины на своем аэродроме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Молдавия разместила три украинских грузовых самолета на военном аэродроме Маркулешты, сообщает ТАСС со ссылкой на гражданскую авиационную администрацию страны. Самолеты предназначены для проведения поисково-спасательных миссий, они пройдут техническое обслуживание на основании разрешения от молдавских властей.

Временная передислокация осуществляется по официальному запросу Министерства внутренних дел Украины от 21 июля 2025 года и касается пяти самолетов, используемых в гуманитарных и аварийных миссиях: одного Ан-26, трех Ан-32P и одного Ан-32B. Их размещение в аэропорту Маркулешты проводится в строгом соответствии с законодательством, а техническое обслуживание будут выполнять исключительно авторизованные организации на основании заключенных с операторами судов легальных контрактов, – уточнили в администрации.

По классификации, самолеты Ан-32В и Ан-26 считаются военно-транспортными. Ан-32P применяется для тушения пожаров.

Ранее лидер блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор призвал полицейских в Молдавии перейти на сторону народа и не выполнять приказы местных властей. Он пообещал, что после смены власти силовики будут жить достойно и работать в рамках закона.

