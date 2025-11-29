Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 ноября 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 ноября 2025 года

Сегодняшняя дата насыщена международными событиями, культурными поводами, историческими моментами и церковными датами. Узнать, какой сегодня день, какие традиции связаны с ним и какие значимые события произошли в истории, важно тем, кто интересуется календарем и ищет интересные поводы для праздника или размышления. Разберем подробно, какие праздники отмечают 29 ноября, что происходит в России и мире, а также кого вспоминают в этот день.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Хотя дата не относится к государственным, 29 ноября включает в себя несколько значимых международных событий. Это помогает лучше понять, что отмечают сегодня в России и что отмечают сегодня в мире.

День мостов

В предпоследний день осени, 29 ноября, в России чествуют мостовые сооружения и специалистов, чьими усилиями они создаются. В этот день принимают поздравления создатели мостов: зодчие, разработчики проектов, технические специалисты, рабочие-сварщики и операторы подъемной техники.

День буквы Ё

Уникальный праздник русской письменности. Он посвящен появлению буквы «ё» в алфавите и ее культурной роли. В этот день проводят тематические выставки, диктанты, образовательные мероприятия, подчеркивая ценность сохранения богатства языка.

Эти события формируют основную картину праздников сегодня, 29 ноября, и показывают, какой сегодня день в России и в мире.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необычные праздники и памятные события

Любителям оригинальных дат понравится подборка того, что принято считать необычными праздниками в мире, отмечаемыми 29 ноября. Они привносят в календарь позитив и хорошее настроение.

День шоколадки

Прекрасный повод побаловать себя сладким, попробовать новый сорт шоколада или устроить дегустацию. Праздник дает возможность поднять настроение и почувствовать вкус праздника даже в будний день.

День пирога с лимонным кремом

Кулинарное событие, отмечаемое всеми, кто любит домашнюю выпечку. Лимонный крем придает пирогу свежесть и яркость, а сам праздник вдохновляет на новые рецепты.

День электронных поздравительных открыток

Современный праздник, который подчеркивает популярность цифровой коммуникации. Это отличный повод отправить друзьям теплые пожелания, а также напомнить, насколько легко дарить внимание в эпоху технологий.

Церковные и религиозные праздники сегодня

29 ноября — дата, имеющая духовное значение. Верующие отмечают религиозный праздник, связанный с одним из главных авторов Священного Писания. Узнаем подробности и разберем, какой установлен церковный праздник сегодня.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Апостола и евангелиста Матфея

Церковь вспоминает Матфея — одного из 12 апостолов и автора одного из четырех канонических Евангелий. Его жизнь и труды напоминают о важности веры, смирения и служения людям. В этот день читают молитвы, посещают богослужения и размышляют над текстами Писания.

Памятные даты и события: что произошло 29 ноября в разные годы?

История хранит множество событий, связанных с этой датой. Рассмотрим ключевые исторические события сегодня, которые сформировали культурную и политическую картину мира:

1783 — буква «ё» официально введена в русскую азбуку.

1870 — началось первое путешествие Николая Пржевальского по Центральной Азии.

1899 — основан футбольный клуб «Барселона».

1908 — основано Еврейское историко-этнографическое общество.

1924 — создано Всероссийское общество охраны природы.

1938 — перелет Джонни Джонса по маршруту Лос-Анджелес — Нью-Йорк на легком самолете.

1941 — казнена партизанка Зоя Космодемьянская.

1945 — проведена первая спасательная операция с участием вертолета.

2002 — открыта Новая сцена Большого театра премьерой оперы Николая Римского-Корсакова «Снегурочка».

Все эти факты подчеркивают насыщенность даты событиями, которые продолжают влиять на культуру, науку, политику и общественную жизнь.

Зрительный зал новой сцены Государственного академического Большого театра России Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Кто родился и кто умер 29 ноября?

29 ноября отмечено рождением выдающихся людей, которые внесли значительный вклад в искусство, спорт и государственное управление.

Родились:

Юрий Войнов (1931) — футболист и тренер, один из ярких представителей отечественного спорта.

Жак Ширак (1932) — 22-й президент Франции (1995–2007), политический деятель международного уровня.

Евгений Миронов (1966) — народный артист России, актер театра и кино, активно развивающий отечественную сцену.

Умерли:

Зоя Космодемьянская (1941) — Герой Советского Союза, символ стойкости и мужества.

Джордж Харрисон (2001) — музыкант, певец и гитарист группы, оказавшей колоссальное влияние на мировую музыку.

Белла Ахмадулина (2010) — поэтесса, переводчица, одна из ключевых фигур отечественной литературы XX века.

29 ноября — день, наполненный международными, культурными и духовными событиями. Теперь вы знаете, какой сегодня праздник, какие существуют поводы для торжества, что связано с датой в истории и какие знаменитости отмечают свой день рождения. Эта информация позволяет лучше понять, какой сегодня день, и выбрать, как именно провести его: с пользой, вдохновением или приятными мелочами.