28 ноября 2025 в 23:48

Рудковская заявила, что Костылева бьет дочь

Рудковская: на видео мать Костылевой ударила дочь кулаком в живот

Яна Рудковская Яна Рудковская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Гендиректор академии «Ангелы Плющенко» и продюсер Яна Рудковская опубликовала в Telegram-канале пост, в котором заявила о жестоком обращении Ирины Костылевой со своей дочерью, фигуристкой Еленой. С разрешения отца Елены Костылевой Рудковская разместила у себя в канале видео, где женщина, похожая на мать Елены, наносит молодой спортсменке несколько ударов.

Рудковская указала, что в конце ролика Лена закрывает свою голову руками, потому что боится новых побоев. Продюсер подчеркнула, что такое обращение с ребенком недопустимо.

Ранее мать фигуристки Елены Костылевой Ирина опубликовала в социальных сетях видео, которое стало ответом на обвинения в жестоком обращении с 14-летней дочерью, выдвинутые тренером спортсменки двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. На опубликованной записи Ирина Костылева просит Елену показать, есть ли у нее повреждения на теле. В ответ спортсменка показывает руку.

До этого стало известно о стабилизации состояния сына именитого фигуриста Александра Плющенко после выступления в шоу «Спящая красавица». Как признался сам мальчик, скорая помощь его не госпитализировала, а всего лишь осмотрела.

