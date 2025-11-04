Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 13:49

Рудковская рассказала о состоянии Александра Плющенко

Яна Рудковская: самочувствие сына стабилизировалось

Александр Плющенко Александр Плющенко Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Состояние Александра Плющенко, известного как Гном Гномыч, стабилизировалось, рассказала в своем Telegram-канале музыкальный продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская, опубликовав видео с сыном. Ранее мальчика госпитализировали после шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге, где он выступал в день рождения отца.

Со мной все хорошо, сейчас температура у меня 37. Все пишут, что меня забрала скорая помощь — меня никуда не забирали, в больнице я не лежал, все хорошо, просто скорая приехала осмотреть меня, — рассказал Александр.

Он уточнил, что самостоятельно принял решение выйти на лед, несмотря на плохое самочувствие, так как заменить его было некому. Александр также подчеркнул, что не мог сделать этого в день рождения своего отца.

Как рассказала Рудковская в интервью порталу Sport24, во время выступления спортсмен выполнял упрощенную программу: отказался от сложных прыжков, но выполнил тройной сальхов и аксель. По ее словам, отменить участие было невозможно из-за плотного графика шоу. Она также добавила, что у сына не было симптомов простуды, кроме жара и тошноты, а причиной недомогания мог стать ротавирус.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вспомнил, как Евгений Плющенко завоевал серебро на Олимпиаде-2002, уступив Алексею Ягудину. Он отметил, что уже тогда это поражение стало предвестником будущих больших побед фигуриста. Губерниев поздравил спортсмена с 43-летием, пожелав успехов ему и его сыну.

Яна Рудковская
Евгений Плющенко
Александр Плющенко
болезни
