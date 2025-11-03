Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 07:00

Губерниев рассказал о самом памятном моменте, связанном с Плющенко

Губерниев: все забыли про Плющенко после поражения на ОИ-2002

Евгений Плющенко Евгений Плющенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с NEWS.ru вспомнил Олимпиаду-2002, где фигурист Евгений Плющенко уступил золото Алексею Ягудину. Он отметил, что уже тогда было понятно, что серебро Плющенко — предвестник больших побед.

Евгений — абсолютно гениальный фигурист. Вспоминаю мою и его первую Олимпиаду, когда он, будучи фаворитом, проиграл Ягудину. И я помню рой журналистов, который до произвольной программы кричал «Виват, виват, Женя». Потом, когда он стал вторым, про него все забыли и все носили на руках Ягудина. Он шел грустный, но было понятно, что это серебро — предвестник больших побед. Карьера была мощнейшая, — рассказал Губерниев.

Также комментатор поздравил Плющенко с днем рождения, которому сегодня исполнилось 43 года.

Рад, что он встретил свою любовь, рад, что у него прекрасный сын, который может стать хорошим фигуристом. Искренне его поздравляю с днем рождения и желаю ему всего самого доброго. Он мой хороший друг, — добавил Губерниев.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой хорошо только то, что ее дисквалификация скоро заканчивается. Она отметила, что многие поклонники фигурного катания ждут возвращения 19-летней спортсменки на лед.

спорт
Евгений Плющенко
Дмитрий Губерниев
фигурное катание
Виктор Байбаков
В. Байбаков
Кирилл Николаев
К. Николаев
