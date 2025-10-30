Бестемьянова заявила, что ждет возвращения Валиевой после дисквалификации

В допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой хорошо только то, что ее дисквалификация скоро заканчивается, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. Она отметила, что многие поклонники фигурного катания ждут возвращения 19-летней спортсменки на лед.

Слава богу, заканчивается история с ее отстранением. Ждем, когда она вернется на лед, ― сказала Бестемьянова.

Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство об отмене или повторном рассмотрении решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой. Речь идет о расследовании нарушения антидопинговых правил.

В своем обращении Валиева утверждала, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) скрыло от стороны ее защиты аргументы, которые могли бы оказать решающее значение при вынесении вердикта CAS. В качестве доказательства представители спортсменки привели материал агентства Associated Press. В нем говорилось, что бывший директор антидопинговой лаборатории Лозанны Марсьяль Сожи провел исследование. Результаты этой работы могли подтвердить версию Валиевой о попадании запрещенного вещества в организм через десерт, приготовленный ее дедушкой, утверждает защита.

Федеральный верховный суд Швейцарии установил, что большая часть доводов Валиевой основывается на доказательствах, которые появились после вынесения оспариваемого решения. Сторона защиты также не предоставила подтверждающих документов из доклада Сожи, который она выдвигала в качестве неопровержимого свидетельства. При этом швейцарский суд подчеркнул, что даже в случае доказанности исследования Сожи его выводы все равно не могли бы стать аргументом для пересмотра апелляции.