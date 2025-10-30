Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 14:27

Суд отклонил ходатайство о пересмотре дела Валиевой

В Швейцарии суд отклонил ходатайство по делу о допинге против Валиевой в CAS

Камила Валиева Камила Валиева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство об отмене или повторном рассмотрении решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой, передает ТАСС. Речь идет о расследовании нарушения антидопинговых правил.

В своем обращении Валиева утверждала, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) скрыло от стороны ее защиты аргументы, которые могли бы оказать решающее значение при вынесении вердикта CAS. В качестве доказательства представители спортсменки привели материал агентства Associated Press. В нем говорилось, что бывший директор антидопинговой лаборатории Лозанны Марсьяль Сожи провел исследование. Результаты этой работы могли подтвердить версию Валиевой о попадании запрещенного вещества в организм через десерт, приготовленный ее дедушкой, утверждает защита.

Федеральный верховный суд Швейцарии установил, что большая часть доводов Валиевой основывается на доказательствах, которые появились после вынесения оспариваемого решения. Сторона защиты также не предоставила подтверждающих документов из доклада Сожи, который она выдвигала в качестве неопровержимого свидетельства. При этом швейцарский суд подчеркнул, что даже в случае доказанности исследования Сожи, его выводы все равно не могли бы стать аргументом для пересмотра апелляции.

Ранее российская фигуристка Станислава Константинова высказалась об уходе Валиевой от тренера Этери Тутберидзе. По словам спортсменки, для коллеги это не самый важный момент, и все ждут ее возвращения.

