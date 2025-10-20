Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 15:48

«Надо двигаться дальше»: фигуристка Константинова о Валиевой и Тутберидзе

Фигуристка Константинова: Валиева и Тутберидзе прошли большой путь вместе

Станислава Константинова Станислава Константинова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала уход Камилы Валиевой от тренера Этери Тутберидзе, заявив, что для спортсменки это не самый важный момент. В беседе с изданием «Спорт день за днем» она подчеркнула, что фигуристы очень ждут возвращения Валиевой.

Честно, я не считаю, что уход от Этери Георгиевны — это главное в данной ситуации. Они прошли большой путь вместе. Команда Тутберидзе нашла талант и сделала из нее настоящую звезду, но иногда надо двигаться дальше, — сказала Константинова.

Ранее стало известно, что Валиева планирует возобновить карьеру после окончания срока дисквалификации. Спортсменка сможет приступить к тренировкам в конце октября, а принимать участие в соревнованиях — с конца декабря. Последний раз Валиева выходила на старт на чемпионате России 2023 года, где заняла третье место. Она возобновит карьеру в школе Татьяны Навки.

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Энберт заявил, что Камила Валиева уже сейчас выполняет серьезные по мировым меркам прыжки. Он предположил, что переход в школу Татьяны Навки связан с желанием попробовать что-то новое.

спорт
фигуристы
Этери Тутберидзе
Камила Валиева
