Юрист дал совет фигуристке Костылевой, как ей остаться в «Ангелах Плющенко»

Юная фигуристка Елена Костылева может обратиться в органы опеки для защиты своих интересов и остаться тренироваться в академии «Ангелы Плющенко», заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Так он прокомментировал информацию, что родители девочки якобы избивали ее, поэтому их попросили освободить места в спортивном заведении, и на фоне скандала они решили увезти с собой дочь. По словам юриста, несовершеннолетняя Костылева обладает законными правами, которые позволяют ей самостоятельно влиять на свою судьбу и карьеру.

Не секрет, что многие родители юных фигуристов рассматривают занятие профессиональным спортом для своих детей, как инвестиции в будущие заработки. Однако мало кто задумывается, что у детей помимо обязанностей есть и права. Костылевой исполнилось 14 лет, и она приобрела соответствующие гражданские права. С этого возраста подросток получает право самостоятельно распоряжаться заработком, стипендией, открывать банковские вклады. Кроме того, [чтобы остаться в «Ангелах Плющенко»], ребенок может обратиться в органы опеки и попечительства с жалобой на насилие со стороны родителей, тем более, если такие факты были задокументированы в академии фигурного катания, — пояснил Хаминский.

Ранее мать Костылевой Ирина сообщила, что ее дочь официально уведомили о необходимости освободить дом, расположенный на территории академии «Ангелы Плющенко». Продюсер и совладелица спортивного заведения Яна Рудковская установила крайний срок выселения до 17 декабря. В документе сказано, что одна из причин — оскорбления в адрес руководства академии.