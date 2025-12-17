Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 12:50

Юрист дал совет фигуристке Костылевой, как ей остаться в «Ангелах Плющенко»

Юрист Хаминский: Костылева может остаться в академии Плющенко с помощью опеки

Елена Костылева Елена Костылева Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Юная фигуристка Елена Костылева может обратиться в органы опеки для защиты своих интересов и остаться тренироваться в академии «Ангелы Плющенко», заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Так он прокомментировал информацию, что родители девочки якобы избивали ее, поэтому их попросили освободить места в спортивном заведении, и на фоне скандала они решили увезти с собой дочь. По словам юриста, несовершеннолетняя Костылева обладает законными правами, которые позволяют ей самостоятельно влиять на свою судьбу и карьеру.

Не секрет, что многие родители юных фигуристов рассматривают занятие профессиональным спортом для своих детей, как инвестиции в будущие заработки. Однако мало кто задумывается, что у детей помимо обязанностей есть и права. Костылевой исполнилось 14 лет, и она приобрела соответствующие гражданские права. С этого возраста подросток получает право самостоятельно распоряжаться заработком, стипендией, открывать банковские вклады. Кроме того, [чтобы остаться в «Ангелах Плющенко»], ребенок может обратиться в органы опеки и попечительства с жалобой на насилие со стороны родителей, тем более, если такие факты были задокументированы в академии фигурного катания, — пояснил Хаминский.

Ранее мать Костылевой Ирина сообщила, что ее дочь официально уведомили о необходимости освободить дом, расположенный на территории академии «Ангелы Плющенко». Продюсер и совладелица спортивного заведения Яна Рудковская установила крайний срок выселения до 17 декабря. В документе сказано, что одна из причин — оскорбления в адрес руководства академии.

Евгений Плющенко
спортсмены
юристы
фигуристы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Забудьте про колбасу! Оливье с говядиной куда вкуснее
Глава группы в ПАСЕ признался, что не хочет существования России
В Госдуме призвали наградить молодых людей, спасших девочку от душителя
В Чувашии две чиновницы и водитель администрации погибли в ДТП
В Кремле подвели итоги премии «Марка №1 в России»
Пушков рассказал, может ли Украина потерять союзника в лице Польши
В Европе примут окончательное решение по Украине и активам России
Прохожие спасли девочку-подростка от душителя
В Бангкоке задержали вербовщика скам-центров с рабынями-россиянками
Стали известны новые детали по резонансному делу футболиста Ерошевича
«Остров Мечты» напомнил о скором запуске серии шоу «История игрушек»
В России анонсировали новый закон о дипфейках
Чехия отказала Украине в чрезвычайных гарантиях
The Rolling Stones пришлось отменить тур
Расстегнул ширинку в роще и угодил за решетку: эксгибиционисту дали 13 лет
Врач дала советы, как избежать заражения гонконгским гриппом
Диверсанты под Белгородом, семья шпионов: как ВСУ атакуют Россию 17 декабря
Раскрыта новая схема мошенников с билетами на ЧМ по футболу
В российском регионе из-под земли забил фонтан воды
В Госдуме оценили идею лишать пенсии граждан-тунеядцев
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.