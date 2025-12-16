Родителей избитой девочки выселяют с территории академии Плющенко

Родителей фигуристки Елены Костылевой официально уведомили о необходимости освободить дом, расположенный на территории академии «Ангелы Плющенко», сообщила мать спортсменки Ирина Костылева в Telegram-канале. Продюсер и совладелица академии Яна Рудковская установила крайний срок выселения до 17 декабря. В документе сказано, что одна из причин — оскорбления в адрес руководства заведения.

Костылевы неоднократно допускали необъективные, ложные и оскорбительные высказывания в отношении меня, моего супруга, школы и спортсменов, — сказано в документе.

Ранее Плющенко высказался о ситуации с фигуристкой Еленой Костылевой, которую, по его утверждению, избивала собственная мать. В своем Telegram-канале он назвал происходящее настоящим адом и отметил, что за всю свою карьеру в профессиональном спорте никогда не сталкивался с чем-либо подобным.

Плющенко также сообщил, что удалил мать спортсменки с ледовой арены из-за ее недопустимого поведения и жестокого обращения с дочерью. Позже Рудковская заявила о наличии видеозаписи, на которой, предположительно, запечатлено, как юная фигуристка в страхе перед очередными побоями закрывает голову руками.