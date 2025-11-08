Шокирующая правда о Европе, возвращение Слуцкой на лед: что будет дальше

Российский сенатор Владимир Джабаров шокировал правдой о современной Европе, титулованная фигуристка Ирина Слуцкая готовится снова выйти на лед, инсайдеры сообщили, что президент США Дональд Трамп может пойти на радикальные шаги в отношении ислама, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Россиянам раскрыли шокирующую правду о современной Европе

Поездка в Европу никогда не являлась привилегией для россиян, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, комментарий главы евродипломатии Каи Каллас о запрете выдачи многократных виз гражданам России является проявлением дискриминации.

«Я не вижу привилегии в посещении Европы. Такие высказывания являются стопроцентным проявлением дискриминации. В Евросоюзе думают, что посетить их страны для нас большое счастье. Чем они нас могут удивить? Пустыми полками в магазинах? А у нас они полные. Грязью на улице, мусором? У нас чисто. Того, чем мы восхищались в начале 90-х годов, в Европе давно уже нет», — отметил Джабаров.

Сенатор выразил мнение, что Каллас стоило бы постыдиться подобных высказываний в адрес россиян. По его словам, она комфортно жила при любом политическом режиме благодаря родственным связям.

«Я думаю, что Каллас вообще имела бы совесть. Она при всех режимах получила свое: и при папе коммунисте, и при муже, который зарабатывал деньги на России. Такие высказывания — это просто нечто», — заключил Джабаров.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заметила, что ЕС, очевидно, не нужны российские туристы на фоне нелегальной миграции. Дипломат обратила внимание, что Европа предпочитает «живущих на пособия» мигрантов и украинских уклонистов вместо платежеспособных россиян.

Мария Захарова Фото: МИД РФ

«Еврокомиссия, видимо, рассудила так: зачем Западной Европе платежеспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты», — сказала Захарова.

До этого страны Шенгенской зоны сократили сроки действия мультивиз для россиян. Если раньше визы выдавались на 2–5 лет, то сейчас — в среднем на 6–12 месяцев, иногда на две недели. Италия, Франция и Греция чаще выдают «длинные» визы, в то время как другие страны ограничиваются сроком поездки.

«По нашей информации, выросло число „шенгенов“, выдаваемых под сроки поездки или с небольшим запасом „на изменение планов“. Доходит до абсурда — могут выдать мультивизу сроком действия две недели», — рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России по выездному туризму Артур Мурадян.

По его словам, в целом сократилось и число выдаваемых виз, что связано с ужесточением визовой политики Европы в отношении россиян. Так, перестали выдавать визы гражданам РФ Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Польша, Чехия, Дания, Нидерланды, Словакия и Бельгия, уточнил Мурадян.

Слуцкая раскрыла, на что пошла ради возвращения на лед

Российская фигуристка Ирина Слуцкая сейчас больше известна новому поколению зрителей как телеведущая. Но спортсменка призналась, что активно готовится к тому, чтобы снова выйти на лед. Слуцкая рассказала, что в этом году ледовая сказка «Двенадцать месяцев», режиссером которой она является, поедет по регионам — запланировано более 30 выступлений. Впервые шоу увидят жители Крыма. По словам фигуристки, сказка очень красивая, легкая, праздничная и атмосферная.

«Я очень люблю эту сказку и решила в этом году выступить не только как автор, продюсер и режиссер постановки, но и сама выйти на лед в одной из ролей. Скажу честно, что и мое стремление похудеть к новогодним праздникам в том числе продиктовано этим желанием. Хочется предстать на льду перед зрителями легкой, звонкой, парящей, в красивом костюме. Я же не колобка собираюсь играть, надо быть в отличной спортивной форме. Поэтому активно и успешно худею на препарате, чего не скрываю», — подчеркнула знаменитость.

Она отметила, что с реальной проблемой лишнего веса столкнулась шесть лет назад, после рождения младшей дочери. Тогда фигуристка действительно серьезно прибавила в весе и не могла избавиться от лишних килограммов до настоящего времени.

Ирина Слуцкая Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Я недавно обратилась к врачу за решением этой проблемы. Сдала массу анализов, прошла полное обследование и консультации. В итоге эндокринолог назначил мне <…> российский аналог тех самых инъекций для похудения, о которых говорит весь мир. И дело сдвинулось с мертвой точки, вес начал уходить. Аппетит уменьшился, полезные привычки сформировались. Мой боевой спортивный вес был всегда 50 кг при 160 см. К нему и стремлюсь», — добавила Слуцкая.

Также фигуристка оценила перспективы возвращения на лед Камилы Валиевой после завершения дисквалификации за допинг. По плану, выступать на соревнованиях она сможет после 25 декабря 2025 года. По мнению Слуцкой, у Валиевой должно все получиться, потому что она соответствует всем критериям хорошей спортсменки.

«Слава богу, что время пока у нее было. Она тренировалась, приводила себя в форму. Я думаю, что у нее есть силы, есть задор. И у нее обязательно все получится. Все поклонники ждут ее возвращения. И мы верим, что она покажет себя как профессиональная, талантливая спортсменка с железным характером», — отметила телеведущая.

Трамп официально запретит ислам?

Инсайдеры сообщили, что Трамп может официально запретить ислам в США и даже будет сносить мечети. Как утверждает Telegram-канал «Конспиролог #1», ключевые пункты «плана» республиканца включают представление «Закона о национальной религиозной идентичности», который объявит христианство основополагающей религией США в ближайшие месяцы, что снимет с ислама статус защищенной веры.

«[Также] всем мусульманам на территории страны предложат либо сменить религиозное вероисповедание, либо зарегистрироваться как „иностранные агенты права вероисповедания“ и подчиняться особому надзору; федеральные и штатные структуры начнут ликвидацию исламских институтов (мечети, медресе) под предлогом „борьбы с радикализмом“, при этом христианские организации получат дополнительные гранты и привилегии», — уточнил источник.

При этом, по словам информаторов, в Конституцию США якобы будет предложена поправка: конгресс или штатные законодательные собрания признают христианство опорной религией на всех федеральных уровнях и никакая другая религия не сможет иметь статус государственной.

«Зарубежные мусульмане и иммигранты из мусульманских стран столкнутся с немедленным ограничением въезда и получения виз — уже подготовлены списки стран приоритетного запрета», — заключил «Конспиролог #1».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам аналитиков, «противостояние» Трампа с исламом длится уже давно, все началось еще перед его первым президентским сроком. В конце 2015 года, будучи кандидатом на пост главы государства, он заявил, что после терактов в Париже в США назрела необходимость создания специальной базы данных людей, исповедующих ислам. Подобная мера, по мнению Трампа, позволила бы властям отслеживать действия таких людей на территории Соединенных Штатов.

Тогда же нынешний глава Белого дома призвал полностью закрыть мусульманам въезд на территорию США. К подобному предложению, пояснил республиканец, его побудили трагические события в калифорнийском Сан-Бернардино, где супруги-мусульмане расстреляли 14 человек.

Трамп, ссылаясь на данные социологических опросов, заявлял, что значительная часть мусульманского населения испытывает ненависть к американцам, а 25% опрошенных согласны, что насилие в отношении американцев является частью глобального джихада. При этом половина опрошенных полагают, что мусульмане Америки должны иметь право жить по законам шариата, добавил президент.

Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Пока мы не выявим и не поймем эту проблему и пока существует угроза, которую она представляет, наша страна не может быть жертвой чудовищных атак со стороны людей, которые верят только в джихад и не имеют здравого смысла и уважения к человеческой жизни. Ненависть находится за пределами понимания. Откуда она поступает и почему, мы должны определить», — подчеркнул политик.

Впоследствии Трамп опровергал ненависть к мусульманам. Но уже во время своего второго президентского срока опять предпринял ряд антимусульманских шагов. Например, в июне 2025 года вступил в силу закон о запрете на въезд в США гражданам 12 стран: Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Частичные ограничения ввели для жителей еще семи государств: Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркмении и Венесуэлы.

