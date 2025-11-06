Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 19:44

Слуцкая объяснила, почему начала худеть на модных инъекциях

Слуцкая рассказала, что худеет на модных инъекциях по показаниям врача

Ирина Слуцкая Ирина Слуцкая Фото: Пресс-служба Ирины Слуцкой

Фигуристка, олимпийская чемпионка и телеведущая Ирина Слуцкая рассказала NEWS.ru, что после рождения младшей дочери шесть лет назад столкнулась с реальной проблемой лишнего веса: килограммы набирались, но не уходили, чтобы она ни делала. Спортсменка объяснила, что при васкулите (хроническом воспалении сосудистой стенки), который у нее диагностировали в 2003 году, нагрузка на организм в виде лишнего веса, по мнению специалистов, недопустима. Слуцкая добавила, что прошла обследование, и врач назначил ей препарат, способствующий похудению.

Я сдала массу анализов, прошла полное обследование и консультации. В итоге эндокринолог назначил мне препарат, российский аналог тех самых инъекций для похудения, о которых говорит весь мир. И дело сдвинулось с мертвой точки, вес начал уходить. Аппетит уменьшился, полезные привычки сформировались. Мой боевой спортивный вес был всегда 50 кг при [росте] 160 см. К нему и стремлюсь, — объяснила Слуцкая.

Ранее российская спортсменка трехкратная чемпионка мира Ангелина Мельникова рассказала, что занимается гимнастикой с шести лет. Она отметила, что на секцию по этому виду спорта ее привела бабушка.

Ирина Слуцкая
фигуристки
похудение
спорт
Екатерина Попова
Е. Попова
