Слуцкая объяснила, почему начала худеть на модных инъекциях

Фигуристка, олимпийская чемпионка и телеведущая Ирина Слуцкая рассказала NEWS.ru, что после рождения младшей дочери шесть лет назад столкнулась с реальной проблемой лишнего веса: килограммы набирались, но не уходили, чтобы она ни делала. Спортсменка объяснила, что при васкулите (хроническом воспалении сосудистой стенки), который у нее диагностировали в 2003 году, нагрузка на организм в виде лишнего веса, по мнению специалистов, недопустима. Слуцкая добавила, что прошла обследование, и врач назначил ей препарат, способствующий похудению.

Я сдала массу анализов, прошла полное обследование и консультации. В итоге эндокринолог назначил мне препарат, российский аналог тех самых инъекций для похудения, о которых говорит весь мир. И дело сдвинулось с мертвой точки, вес начал уходить. Аппетит уменьшился, полезные привычки сформировались. Мой боевой спортивный вес был всегда 50 кг при [росте] 160 см. К нему и стремлюсь, — объяснила Слуцкая.

