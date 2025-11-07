«Скоро выйду на лед»: Слуцкая о поздних родах, похудении на препарате, шоу

Сейчас титулованная фигуристка Ирина Слуцкая больше известна новому поколению зрителей как телеведущая. Она ведет прямые эфиры на телеканале «Москва 24». Но Ирина активно готовится к тому, чтобы снова в скором времени выйти на лед. Где можно будет увидеть выступления Слуцкой, о поздних родах, несправедливости в спорте и новых победах она рассказала NEWS.ru.

О проигрыше Слуцкой американке Хьюз на Олимпиаде 2002 года

— Это спорт, где иногда решения принимают, мягко говоря, несправедливые (тогда нашу спортсменку откровенно засудили. — NEWS.ru). Но ругаться — бесполезное дело. Да, какое-то время была сильная обида, было больно. Было тяжело тогда пережить этот момент. Мне казалось, что это просто крах, трагедия. Правда, я изначально понимала, что мне не дадут победу. Не потому что я плохая спортсменка и что-то сделала не так — просто оказалась в ненужное время и в ненужном месте. Там политика «распорядилась» — было важно отдать золото американке. Достаточно длительное время я приходила в себя, продолжала кататься.

Но все встало на свои места после того, как жизнь мне преподнесла более сложные испытания в виде моей ненавистной болячки — васкулит (хроническое заболевание, при котором происходит воспаление стенки сосуда. — NEWS.ru). Именно тогда, когда я стояла, скажем так, на грани жизни, поняла, что ее ценность не исчисляется количеством побед, медалей, она исчисляется исключительно здоровьем. Когда оно есть, все замечательно, а когда его нет, происходит переосмысление всего. Болезнь пришла через год-два после той Олимпиады. С ней — глубокое переосмысление. Я стала ценить то, чего достигла здесь, сейчас, сегодня. Поэтому, если вернуться назад…

Мы в свое время катались не от сезона к сезону, а олимпийскими циклами, то есть по четыре года. Если ты вступаешь на этот путь, то ты все четыре года упорно катаешься и не можешь сойти с дистанции. Благодаря воспитанию, стремлению, моему тренеру, врачу, моей команде я прошла три Олимпиады, прошла все стадии чемпионатов и горжусь каждой своей медалью.

Ирина Слуцкая, Сара Хьюз и Мишель Кван на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити Фото: Александр Яковлев/ТАСС

О проигрыше Ирины Слуцкой в спорте

— В спорте проигрывать нужно уметь. Все, конечно, по-разному относятся к этому. Да и сам проигрыш может быть разным — ведь у нас очень субъективный вид спорта. Проигрыш и выигрыш не всегда зависит от тебя. Но когда ты действительно сам ошибаешься, ты, соответственно, проводишь работу над ошибками. Все разбираешь, и это заставляет тебя двигаться дальше. От цели к цели, от соревнования к соревнованию. И наставления тренера, воспитание им спортивного характера всегда были бесценны. Главные слова, которые я запомнила: «Не ошибается только тот, кто ничего не делает». Поэтому над каждой ошибкой мы действительно работали очень серьезно, добивались ее исправления и шли дальше к новым рекордам.

О расстройствах пищевого поведения в фигурном катании

— Всякое у нас в жизни бывало — и поправлялись, и худели. Слава богу, у меня все это во время спорта было не критично, до расстройства пищевого поведения не доходило. Не помню, чтобы меня как-то сильно кошмарили, оскорбляли и унижали за лишний килограмм. Да, действительно бывали моменты, когда я немного прибавляла в весе. Но тренер всегда говорила, что это «твоя история и карьера», «тебе с этим справляться», «хочешь выигрывать, хочешь побеждать — следи за весом, худей». Поэтому я пересматривала рацион питания.

Ирина Слуцкая Фото: Пресс-служба Ирины Слуцкой

О похудении на модных инъекциях

— С реальной проблемой лишнего веса я столкнулась шесть лет назад, после рождения младшей дочери. Тогда я действительно серьезно прибавила и не могла избавиться от лишних килограммов до настоящего времени. С учетом моего заболевания вес — это очень плохая нагрузка на организм. И я недавно обратилась к врачу за решением этой проблемы.

Сдала массу анализов, прошла полное обследование и консультации. В итоге эндокринолог назначил мне препарат «Седжаро» — российский аналог тех самых инъекций для похудения, о которых говорит весь мир. И дело сдвинулось с мертвой точки, вес начал уходить. Аппетит уменьшился, полезные привычки сформировались. Мой боевой спортивный вес был всегда 50 кг при 160 см. К нему и стремлюсь.

Об Этери Тутберидзе и методиках работы тренеров со спортсменками в фигурном катании

— Я лично не знакома с Этери Георгиевной, не знаю методик ее работы и не берусь о них судить. Но я точно знаю, что тренер должен быть требовательным, строгим, мудрым. Должен быть профессионалом с большой буквы. Всем этим качествам отвечает мой тренер Жанна Федоровна Громова. Великий мастер, заслуженный тренер России. Это человек, который воспитал меня с нуля до олимпийских медалей.

Сейчас таких тренеров, кто воспитал бы с 4–6-летнего возраста и до 27, в принципе, по пальцам пересчитать. И я горжусь своим тренером. Считаю, что Жанна Федоровна — один из лучших профессионалов в спорте, которых я знаю. И я счастлива, что попала именно к ней в руки и стала чемпионкой.

Ирина Слуцкая Фото: Пресс-служба Ирины Слуцкой

Об отборе тренеров в свою школу фигурного катания

— Каждый тренер, который приходит ко мне в школу, проходит собеседование со мной лично. Я внимательно смотрю его резюме, отдельно общаюсь с людьми, кто этого тренера знает и работал с ним, слушаю рекомендации. Первое время наблюдаю, собираю отзывы родителей, детей, директора моей школы. И если мы понимаем, что тренер не соответствует тем характеристикам и высоким стандартам, которые у нас есть и прописаны, не отвечает нашей внутренней политике, то я с ним расстаюсь.

О перспективных фигуристах и возвращении Камилы Валиевой

— Сейчас мы, конечно, все переживаем за Аделию Петросян, Петра Гуменника, потому что это те спортсмены, которые прошли отбор для участия в Олимпийских играх, и они сейчас — лидеры нашей сборной. Все наше внимание приковано к ним в первую очередь.

По поводу Камилы Валиевой честно скажу, мне кажется, что у нее должно обязательно все получиться. Она соответствует всем критериям хорошей спортсменки. Слава богу, что время пока у нее было. Она тренировалась, приводила себя в форму. Я думаю, что у нее есть силы, есть задор. И у нее обязательно все получится. Все поклонники ждут ее возвращения. И мы верим, что она покажет себя как профессиональную, талантливую спортсменку с железным характером.

Камила Валиева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О шоу к новогодним праздникам и собственном выступлении

— В этом году мы решили повторить свой же успех. Ледовая сказка «Двенадцать месяцев» (премьера шоу состоялась в 2024 году. — NEWS.ru) поедет по регионам. Заглянет в Сибирь, вообще запланировано более 30 выступлений. Очень важное для моего шоу событие — мы впервые с ним поедем в Крым. 20 декабря в Севастополе даем старт нашей сказке. Очень хочется привезти в города России наше шоу. Оно красивое, легкое, праздничное и атмосферное.

Я очень люблю эту сказку и решила в этом году выступить не только как автор, продюсер и режиссер постановки, но и сама выйти на лед в одной из ролей. Скажу честно, что и мое стремление похудеть к новогодним праздникам в том числе продиктовано этим желанием. Хочется предстать на льду перед зрителями легкой, звонкой, парящей, в красивом костюме. Я же не колобка собираюсь играть, надо быть в отличной спортивной форме. Поэтому активно и успешно худею на препарате, чего не скрываю.

О родах после 40 и осуждении за это женщин в нашей стране

— Если женщина мечтает стать матерью, по каким-то причинам у нее это долго не складывается и вдруг к 40 годам она понимает, что в положении, — это же счастье, радость. И под присмотром доктора она, как и 25-летние, эту беременность выносит и прекрасно родит. Ни я, ни мои знакомые, которые рожали после определенного возраста, никогда не сталкивались с какими-то опасениями или негативом от врачей. Если какой-то негатив возникает сейчас, то он родом из нашего советского прошлого.

Тогда уже в 27 считалось, что ты старородящая. Но, мне кажется, это осталось где-то в прошлом. Сейчас даже нет такого определения. Женщины и медицина, наоборот, нацелены на то, чтобы рожать в любом возрасте. Конечно, чем раньше, тем лучше, это понятное дело. Но у всех разные ситуации. Кто-то не может, не получается, нет партнера, да мало ли почему… Я осознанно шла на третьего ребенка, и ни от одного врача, даже с учетом моей болезни, я не слышала ни слова о том, что «куда ты беременеешь в 40, тебе уже поздно». У меня есть знакомые, которые и в 50 рожали.

Ребенок для женщины в любом возрасте — это счастье. И я здесь поддерживаю любую женщину в любом возрасте. Молодцы, девчонки, так держать!

Ирина Слуцкая Фото: Пресс-служба Ирины Слуцкой

О том, на кого похожи дети по характеру и поведению

— Я очень рада, что мои дети не подражают мне, не стараются прожить не свою жизнь. Я очень рада, что они личности. Конечно, дети где-то похожи на родителей, и это исключить невозможно, потому что мы находимся вместе и они видят поведение родителей. И волей-неволей это поведение где-то копируется. Но я со стороны себя не вижу, поэтому и не могу объективно оценить, что они от меня взяли.

Чем больше индивидуальности будет в моих детях, тем я буду счастливее. И я им всегда говорю: «Не пытайтесь сделать как я. Не пытайтесь сделать как папа. Сделайте как вы считаете нужным». А мы, если что, откорректируем, расскажем и покажем. В любом случае дети — это отражение родителей. Но давайте не забывать, что на сегодняшний день наши дети, они другие. И они не могут быть такими, как мы. Они воспитаны на телефонах, гаджетах, социальных сетях. Все черпают и познают через эти инструменты. Они — другое поколение. И мне, допустим, наоборот, больше хочется подражать моим детям, нежели чем они подражали мне.

О том, чему научилась у детей

— Сложно ответить, чему я учусь у детей. Я пытаюсь соответствовать им. Я хочу быть с ними, как модно говорить, на одной волне. Я, наверное, больше удивляюсь, когда они что-то делают, а я понимаю, что этому не учила. А они умеют, знают и делают. Или когда я начинаю с сыном общаться, он мне что-то рассказывает, я говорю: «Слушай, а я даже не думала, что так можно, я этого не знала». И это вызывает у меня реальное восхищение.

Ирина Слуцкая с дочерью участвует в турнире по гольфу Фото: Максим Блинов/РИА Новости

О подростковом возрасте у детей и проблемах

— У каждого человека в жизни есть переходный возраст. Я очень рада, что между мной и детьми есть доверие. Дочь делится со мной своими переживаниями. Я всегда рядом. Сын — он мальчик и ведет себя по-мужски. Какие-то вещи он мне не говорит. Наверное, это тоже верно. Он не маменькин сынок. И, наверное, когда у него возникают какие-то вопросы, он их больше обсуждает с отцом, чем с мамой. И я считаю, что это правильно. Это абсолютно мужская позиция. Вот поэтому я не могу сказать, что здесь какая-то адская история и мы сходим с ума. Нет, это абсолютно нормальные, скажем так, рабочие жизненные ситуации, которые мы решаем с дочкой чаще, наверное, чем с сыном. У него для мужских вопросов есть отец.

Об успехах дочек в фигурном катании

— Варвара профессионально занимается фигурным катанием. Добивается результатов. Мне очень важно, что ей это нравится. Тренеры в ней воспитывают трудолюбие, трудоспособность, дисциплину, умение держаться на публике, контролировать свои эмоции. Предсказать, что будет дальше, никто не может. На сегодняшний день она катается, выступает, стала кандидатом в мастера спорта. Я, как профессионал, не принимаю в этом никакого участия. Она тренируется у профессиональных тренеров. У нее есть потрясающий партнер.

Младшая Кира тоже занимается фигурным катанием и теннисом. Но она еще слишком юна, чтобы говорить о ее возможном спортивном будущем. Я вообще прогнозы делать не умею и не хочу. Я не предсказатель. Но моя задача состоит в том, чтобы дети развивались, понимали, что такое спорт, дисциплина, ответственность, трудолюбие, как нужно работать, относиться к тому делу, которым ты занимаешься. Эти качества однозначно помогут им в жизни, какой бы путь они ни выбрали.

Ирина Слуцкая Фото: Пресс-служба Ирины Слуцкой

О спортсменах в Госдуме, которых критикуют в пабликах

— Вы знаете, если почитать форумы, то, наверное, врачам тоже нечего делать в депутатах, как и строителям, и актерам. Видимо, только экономисты и юристы должны заведовать спортивными и культурными вопросами. Они же лучше нас знают, как должен выглядеть и работать спортивный объект. Наверное, они расскажут, какими должны быть театры и библиотеки. Это очень странная позиция — диванная.

Наверное, не просто так в думах любого уровня и законодательных собраниях есть комитеты и комиссии по спорту, культуре, правда же? И их члены — это и спортсмены, и артисты, и актеры. Люди, которые посвятили свою жизнь тому или иному виду деятельности. Комитет по здравоохранению, где у нас бо́льшая часть врачей. И мне кажется, что каждый человек занимается своим делом. То, что депутат должен знать больше, чем его комиссия по определенным направлениям, это нормально. Мы постоянно ведем приемы, разбираемся с разными вопросами. Счастлива, что в мою команду входят абсолютно разные люди. И я, кстати говоря, депутат профессиональный. По третьему высшему я социолог, получила образование по направлению «государственное муниципальное управление».

О работе телеведущей в прямом эфире

— Я в телевизоре с 2006 года, окончила школу телевидения. Долго вела новости спорта на Первом канале, много работала и продолжаю работать в других телевизионных проектах и шоу. Работа в прямом эфире для меня всегда была мечта и цель, потому что это живой организм, он настолько интересен, ты никогда не знаешь, что может произойти. Может случайно отключиться гость на онлайн-связи, остановиться суфлер. Умение быстро среагировать, не подать виду, что что-то пошло не так, — мастерство и адреналин. Это меня очень привлекает в прямом эфире.

Здесь как на льду. У тебя нет второй попытки, что держит в тонусе. Я получаю массу удовольствия, когда осознаю, что как рыба в воде в прямом эфире. Но, скажу честно, раньше мне часто снились сны о том, что у меня встал суфлер и я не могу сориентироваться, где остановилась, что читала. Но сейчас у меня уже нет мандража.

Я безумно счастлива работать в прямом эфире. И считаю, что это высшая телевизионная лига. Конечно, огромное значение имеют люди, которые обеспечивают всю бесперебойную работу за кадром, создают и помогают тебе вести эфир. Мне с командой на канале очень повезло. Это настоящие профи своего дела.

Читайте также:

Жизнь в США, возвращение на экраны, слухи о любовнике: как живет Степаненко

Что будет со МХАТом после Кехмана: инсайдеры раскрыли новые подробности

SHAMAN и Мизулина поженились: как это было, кто был на свадьбе