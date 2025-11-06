Слуцкая рассказала, благодаря кому стала чемпионкой

Тренер по фигурному катанию должен быть строгим, требовательным и мудрым, сказала NEWS.ru фигуристка, призер Олимпийских игр, телеведущая Ирина Слуцкая. По словам спортсменки, всем этим качествам соответствует заслуженный тренер России Жанна Федоровна Громова, которая и воспитала ее.

Это человек, который воспитал меня с нуля до олимпийских медалей. Сейчас таких тренеров, кто воспитал бы с четырех-шестилетнего возраста и до 27 лет, в принципе, по пальцам пересчитать. И я горжусь своим тренером. Считаю, что Жанна Федоровна — один из лучших профессионалов в спорте, которых я знаю. И я счастлива, что попала именно к ней в руки и стала чемпионкой, — сказала спортсменка.

Ранее Ирина Слуцкая рассказала, что для нее было настоящей трагедией то, что золото на Олимпийских играх — 2002 отдали американской фигуристке Саре Хьюз. Тогда эксперты отметили, что нашу спортсменку откровенно засудили. Федерация фигурного катания России подала протест против присуждения серебряной медали Слуцкой, но срок подачи жалобы истек, ее не рассматривали.