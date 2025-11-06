Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 22:02

Слуцкая рассказала, благодаря кому стала чемпионкой

Ирина Слуцкая: тренер Жанна Громова воспитывает с нуля до олимпийских медалей

Ирина Слуцкая Ирина Слуцкая Фото: Пресс-служба Ирины Слуцкой

Тренер по фигурному катанию должен быть строгим, требовательным и мудрым, сказала NEWS.ru фигуристка, призер Олимпийских игр, телеведущая Ирина Слуцкая. По словам спортсменки, всем этим качествам соответствует заслуженный тренер России Жанна Федоровна Громова, которая и воспитала ее.

Это человек, который воспитал меня с нуля до олимпийских медалей. Сейчас таких тренеров, кто воспитал бы с четырех-шестилетнего возраста и до 27 лет, в принципе, по пальцам пересчитать. И я горжусь своим тренером. Считаю, что Жанна Федоровна — один из лучших профессионалов в спорте, которых я знаю. И я счастлива, что попала именно к ней в руки и стала чемпионкой, — сказала спортсменка.

Ранее Ирина Слуцкая рассказала, что для нее было настоящей трагедией то, что золото на Олимпийских играх — 2002 отдали американской фигуристке Саре Хьюз. Тогда эксперты отметили, что нашу спортсменку откровенно засудили. Федерация фигурного катания России подала протест против присуждения серебряной медали Слуцкой, но срок подачи жалобы истек, ее не рассматривали.

Ирина Слуцкая
фигуристки
тренеры
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Часть Курчатова осталась без электричества
Космонавт рассказал, кого его дети попросили отправить в космос
«Локомотив» устроил разгром «Спартаку» в матче КХЛ
Награждены лауреаты Международной литературной премии «История будущего»
«Зеркало и концентрат»: в Раде высказались о котле в Красноармейске
В Госдуме готовятся рассмотреть полный запрет вейпов
Появилась информация о местонахождении сына пропавшего Усольцева
Минск отказался пропустить литовские фуры через границу
Неожиданный обморок прервал пресс-конференцию Трампа
Слуцкая рассказала, благодаря кому стала чемпионкой
Паром из Трабзона не получил разрешения на вход в порт Сочи
Спецпосланник Трампа заявил о прогрессе в урегулировании на Украине
Слуцкая раскрыла секрет, как находит общий язык с детьми-подростками
Вкус детства: классический салат из печени трески всего за 10 минут
Песков объяснил, почему Путин не встретится с Федорищевым
Путин поставил условие для турниров с присвоением разрядов
Россиянам разрешили получать налоговый вычет за лечение и учебу ребенка
Экс-чиновница из РФ умерла от передозировки в Таиланде: что известно, дети
ВСУ столкнулись с массовым нежеланием воевать в 159-й бригаде
Болельщиков «Шанхая» не пустили на матч с СКА из-за иероглифов на форме
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.