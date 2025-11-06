Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 18:30

«Приз хотели отдать американке»: Слуцкая о проигрыше на Олимпиаде-2002

Ирина Слуцкая рассказала, как ее засудили на Олимпиаде-2002

Ирина Слуцкая Ирина Слуцкая Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Когда золотую медаль отдали американке Саре Хьюз, было очень больно, обидно, казалось, что это трагедия, крах, рассказала NEWS.ru о проигрыше на зимних Олимпийских играх — 2002 фигуристка, олимпийская чемпионка и телеведущая Ирина Слуцкая. Тогда эксперты отметили, что нашу спортсменку откровенно засудили. Федерация фигурного катания России подала протест против присуждения серебряной медали Слуцкой, но срок подачи жалобы истек, ее не рассматривали.

Я изначально понимала, что мне не дадут победу. Не потому что я плохая спортсменка и что-то сделала не так — просто оказалась в ненужное время и в ненужном месте. Там политика «распорядилась» — было важно отдать золото американке. Достаточно длительное время я приходила в себя, продолжала кататься, — сказала Ирина Слуцкая.

Тогда, по словам спортсменки, катались не от сезона к сезону, а олимпийскими циклами, то есть по четыре года, и сойти с дистанции было нельзя. Пройти все стадии чемпионатов Слуцкой, по ее мнению, помогли тренер и вся команда. Спортсменка гордится каждой своей медалью.

Ранее олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова заявила, что за время отстранения России в гимнастике появились специалисты в отдельно взятых видах. По ее словам, такие спортсмены остаются недосягаемыми.

