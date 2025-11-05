Мельникова раскрыла, как изменилась гимнастика за время отстранения России Мельникова: за время отстранения появились специалисты в отдельных видах

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова заявила, что за время отстранения России в гимнастике появились специалисты в отдельно взятых видах. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, такие спортсмены остаются недосягаемыми.

Гимнастика очень выросла в плане специалистов на снарядах. Сейчас, например, был финал на бревне и девочка из Китая получила оценку 15 баллов. Так же, как и Кайлия Немур на брусьях. Гимнастика растет именно в этом плане — появляются недосягаемые спортсмены в отдельно взятых видах, — отметила она.

Ранее Мельникова стала двукратной абсолютной чемпионкой мира. В обращении к зрителям она выразила восхищение трудом тренеров и врачей, которые помогли ей достичь таких высот.

До этого она призналась, что перед чемпионатом мира в Джакарте у нее болело колено. Мельникова объяснила, что каждый спортсмен выходит на помост с травмами, тем не менее она старалась беречь себя и держать в хорошей форме.