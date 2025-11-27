Назван новый лидер среди густонаселенных городов мира

Столицу Индонезии признали самым густонаселенным городом мира после пересмотра методики подсчетов населенных агломераций, сообщает The Guardian. В обновленном рейтинге Управления по экономическим и социальным вопросам ООН Джакарта вышла на первое место по числу жителей. Изменения связаны с уточнением критериев, отражающих ускоренную урбанизацию.

В отчете указано, что в Джакарте проживает 42 млн человек. Дакка заняла второе место с 37 млн жителей, Токио — третье с 33 млн. Из десяти крупнейших городов девять находятся в Азии. Также фиксируется рост числа мегаполисов: с 8 в 1975 году до 33 в 2025-м. По прогнозам, к середине века две трети прироста мирового населения придется на крупные города, треть — на малые.

Ранее Лондон в одиннадцатый раз подряд возглавил рейтинг лучших городов мира по версии Resonance Consultancy, получив характеристику «столицы столиц» за высокий уровень комфорта. Второе и третье места заняли Нью-Йорк и Париж. В десятку также вошли Токио, Мадрид, Сингапур, Рим, Дубай, Берлин и Барселона.