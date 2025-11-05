Мельникова рассказала, как берегла себя перед ЧМ в Джакарте Олимпийская чемпионка Мельникова призналась, что перед ЧМ у нее болело колено

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова призналась, что перед ЧМ в Джакарте у нее болело колено. Каждый спортсмен выходит на помост с травмами, объяснила она на пресс-конференции, посвященной итогам выступления спортсменов РФ на чемпионате мира по спортивной гимнастике — 2025. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, тем не менее она старалась беречь себя и держать в хорошей форме.

Так что чемпионат России и этап Кубка мира в Париже для меня были более, наверное, проверочными стартами. И максимальный результат мне, конечно, хотелось выдать на чемпионате мира в Джакарте. Колено у меня побаливало, но в целом вместе с медицинским штабом мы справились с этой задачей. Я думаю, что результат все рассказал о себе, — отметила она.

Также Мельникова заявила, что в настоящее время планов по изменению ее программы выступления нет. Чемпионка призналась, что при этом ей хотелось бы поменять бревно и вольное упражнение в более театральную сторону.

Нет, потому что очень мало времени прошло после Джакарты. Мы еще не общались с хореографами, что мы будем делать, — объяснила она.

Ранее Мельникова стала двукратной абсолютной чемпионкой мира, завоевав золотую и две серебряные медали на чемпионате мира в Индонезии. В обращении к зрителям она выразила восхищение трудом тренеров и врачей, которые помогли ей достичь таких высот.