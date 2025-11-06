Слуцкая оценила перспективы Валиевой после возращения в спорт Слуцкая считает, что после возвращения у Валиевой все получится в спорте

У Камилы Валиевой должно все получится, потому что она соответствует всем критериям хорошей спортсменки, высказывала мнение NEWS.ru по поводу возвращения фигуристки после антидопингового скандала олимпийская чемпионка, телеведущая Ирина Слуцкая. Она считает, что Камила использовала свободное время с пользой — много тренировалась, чтобы не потерять форму.

Слава богу, что время пока у нее было. Она тренировалась, приводила себя в форму. Я думаю, что у нее есть силы, есть задор. И у нее обязательно все получится. Все поклонники ждут ее возвращения. И мы верим, что она покажет себя, как профессиональную, талантливую спортсменку с железным характером, — сказала Слуцкая.

Валиеву отстранили от участия в соревнованиях на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года после обнаружения в ее допинг-пробе триметазидина. Об этом стало известно во время Олимпийских игр в Пекине, когда спортсменка уже внесла значительный вклад в победу российской сборной в командном турнире, в итоге команде была присуждена бронзовая медаль.

Срок дисквалификации, наложенной Спортивным арбитражным судом, истекает 25 декабря 2025 года. Недавно Валиева вернулась к тренировкам в академию Татьяны Навки. Решение уйти от своего тренера Этери Тутберидзе спортсменка приняла весной 2024 года.

Ранее российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала уход Валиевой от Тутберидзе, заявив, что для спортсменки это не самый важный момент. Она подчеркнула, что фигуристы очень ждут возвращения Валиевой.