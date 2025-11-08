Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 17:00

Мощнейший удар «Кинжалов» и новый друг Киева: новости СВО на вечер 8 ноября

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские войска нанесли мощнейший удар «Кинжалами» по объектам врага и освободили Волчье, пока украинские войска безуспешно пытаются вернуть утраченные территории, а Норвегия планирует предоставить Киеву кредит на €100 млрд. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 8 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

«Кинжалы» устроили возмездие для Украины

Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли масштабный удар ракетами «Кинжал» по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Как объяснили в ведомстве, это стало ответом на атаки на гражданские объекты России.

По данным Telegram-канала «Военная хроника», удар «Кинжалами» по украинским объектам в ночь на 8 ноября оказался крупнейшей атакой такими ракетами с начала специальной военной операции. Согласно его сведениям, целью стали как минимум два аэродрома.

ВСУ терпят одну неудачу за другой

Как узнал источник в силовых структурах, украинские войска в Сумской области безуспешно пытаются вернуть под контроль утраченные территории. Вместе с этим штурмовая группа 225-го отдельного полка ВСУ была остановлена при попытке выдвижения в районе Андреевки Сумской области. В Министерстве обороны эту информацию не комментировали.

Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик рассказал, что российские бойцы уничтожили десяток солдат армии противника, пытавшихся удерживать позиции на западе Купянска Харьковской области. По его словам, задачу выполнили военнослужащие группировки «Запад».

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Кроме того, военные пресекли попытку штурмовой группы врага прорваться к разрушенной переправе через реку Оскол у Петровки в Харьковской области. За сутки на Купянском направлении уничтожено до 55 украинских солдат и 18 единиц вооружения и техники.

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский также констатировал, что армия Украины лишилась возможности вывести личный состав из Красноармейска (украинское название — Покровск). По его словам, ВС РФ перекрыли последние пути выхода из города. Министерство обороны это не комментировало.

ВС РФ освободили Волчье и продвинулись в Купянске

По данным Министерства обороны, воинские части группировки «Восток» продвинулись вглубь украинских оборонительных рубежей и завершили освобождение населенного пункта Волчье в Днепропетровской области. На данном направлении продолжается наступление.

Помимо этого, российские военные установили полный контроль над улицей Леси Украинки в западной части Купянска в Харьковской области. Как уточнил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик, в ходе операции ликвидированы 10 украинских солдат, пытавшихся удержать позиции в этом районе.

Боец героически рискнул жизнью ради товарищей

Сержант Ильдар Азаматов вывел из-под обстрела автомобиль с тяжелоранеными российскими военными. По данным Министерства обороны, несмотря на собственное ранение, он смог довести машину до безопасной зоны и спасти сослуживцев. Благодаря действиям сержанта раненые были доставлены в госпиталь и получили медицинскую помощь.

В ведомстве также рассказали о подвиге ефрейтора Геннадия Строкова. В ходе штурма позиций ВСУ он первым пересек открытую местность под огнем противника, подавил несколько огневых точек и прикрывал продвижение товарищей.

Киев нашел нового «друга» с деньгами

Как выяснила британская газета The Times, Украина может получить кредит в размере €100 млрд от Норвегии. Осло планирует предоставить Киеву в качестве залога часть своего национального инвестиционного фонда, который считается крупнейшим в мире.

Журналисты узнали, что власти Норвегии были уязвлены обвинениями со стороны Дании и других европейских стран. В частности, они утверждают, что входящее в НАТО государство лишь «наживается» на украинском конфликте.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Найден корень любви Зеленского к мясным штурмам

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала массовую мобилизацию для так называемых мясных штурмов на Украине. По мнению дипломата, такая ситуация напрямую связана с детским увлечением президента Владимира Зеленского.

Дипломат провела параллель между текущей политикой главы государства и его играми с кухонной мясорубкой. Она убеждена, что именно по этой причине Зеленский постоянно ездит на саммиты и требует больше оружия.

Читайте также:

«Давайте закончим»: в США предложили новый план по Украине

Удар дрона по людям, обстрел ТЭЦ: как ВСУ атакуют РФ 8 ноября

«Просто не хотят»: Трамп высказался о России по теме украинского конфликта

Минобороны РФ
МО РФ
ВС РФ
СВО
Украина
ВСУ
Киев
военные
солдаты
ДНР
Днепропетровская область
Харьковская область
Сумская область
Кинжал
ракеты
Норвегия
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На юге России туристам и приезжим стали давать прозвища
Крупный пожар охватил здание со стройматериалами под Екатеринбургом
В Совфеде рассказали, как США поставили союзников в неловкое положение
В Москве загорелся речной трамвай
В Тульской области нашли причастного к взрыву газа в жилом доме
Названы имена жертв крушения вертолета в Дагестане
«Ноль!»: на Украине затихли все ТЭС
«Запиши в биографию»: юноша довел Захарову до слез одной песней
Стало известно, кому достанется наследство Николаева
Подсчитано, сколько нужно зарабатывать для большой пенсии в России
Киркоров рассказал, как «перевернул всю планету» в поисках сумки для дочери
Пушков объяснил, в чем проблема центра ЕС для противостояния фейкам
Маршал рассказал о последней встрече с Николаевым
Лавров раскрыл подробности «ядерного» поручения Путина
Измена Королевой, три инфаркта, ссоры с женой: как живет Игорь Николаев
Житель Волгоградской области погиб после взрыва самогонного аппарата
Мужчина сорвался с пятого этажа украинского военкомата
Лавров раскрыл, разъяснили ли США России данные о ядерных испытаниях
В Баку прошел парад в честь годовщины победы во второй карабахской войне
«Динамо» под руководством Карпина скатилось к уровню 2006 года
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.