Мощнейший удар «Кинжалов» и новый друг Киева: новости СВО на вечер 8 ноября

Российские войска нанесли мощнейший удар «Кинжалами» по объектам врага и освободили Волчье, пока украинские войска безуспешно пытаются вернуть утраченные территории, а Норвегия планирует предоставить Киеву кредит на €100 млрд. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.
Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 8 ноября, читайте в материале NEWS.ru.
«Кинжалы» устроили возмездие для Украины
Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли масштабный удар ракетами «Кинжал» по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Как объяснили в ведомстве, это стало ответом на атаки на гражданские объекты России.
По данным Telegram-канала «Военная хроника», удар «Кинжалами» по украинским объектам в ночь на 8 ноября оказался крупнейшей атакой такими ракетами с начала специальной военной операции. Согласно его сведениям, целью стали как минимум два аэродрома.
ВСУ терпят одну неудачу за другой
Как узнал источник в силовых структурах, украинские войска в Сумской области безуспешно пытаются вернуть под контроль утраченные территории. Вместе с этим штурмовая группа 225-го отдельного полка ВСУ была остановлена при попытке выдвижения в районе Андреевки Сумской области. В Министерстве обороны эту информацию не комментировали.
Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик рассказал, что российские бойцы уничтожили десяток солдат армии противника, пытавшихся удерживать позиции на западе Купянска Харьковской области. По его словам, задачу выполнили военнослужащие группировки «Запад».
Кроме того, военные пресекли попытку штурмовой группы врага прорваться к разрушенной переправе через реку Оскол у Петровки в Харьковской области. За сутки на Купянском направлении уничтожено до 55 украинских солдат и 18 единиц вооружения и техники.
Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский также констатировал, что армия Украины лишилась возможности вывести личный состав из Красноармейска (украинское название — Покровск). По его словам, ВС РФ перекрыли последние пути выхода из города. Министерство обороны это не комментировало.
ВС РФ освободили Волчье и продвинулись в Купянске
По данным Министерства обороны, воинские части группировки «Восток» продвинулись вглубь украинских оборонительных рубежей и завершили освобождение населенного пункта Волчье в Днепропетровской области. На данном направлении продолжается наступление.
Помимо этого, российские военные установили полный контроль над улицей Леси Украинки в западной части Купянска в Харьковской области. Как уточнил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик, в ходе операции ликвидированы 10 украинских солдат, пытавшихся удержать позиции в этом районе.
Боец героически рискнул жизнью ради товарищей
Сержант Ильдар Азаматов вывел из-под обстрела автомобиль с тяжелоранеными российскими военными. По данным Министерства обороны, несмотря на собственное ранение, он смог довести машину до безопасной зоны и спасти сослуживцев. Благодаря действиям сержанта раненые были доставлены в госпиталь и получили медицинскую помощь.
В ведомстве также рассказали о подвиге ефрейтора Геннадия Строкова. В ходе штурма позиций ВСУ он первым пересек открытую местность под огнем противника, подавил несколько огневых точек и прикрывал продвижение товарищей.
Киев нашел нового «друга» с деньгами
Как выяснила британская газета The Times, Украина может получить кредит в размере €100 млрд от Норвегии. Осло планирует предоставить Киеву в качестве залога часть своего национального инвестиционного фонда, который считается крупнейшим в мире.
Журналисты узнали, что власти Норвегии были уязвлены обвинениями со стороны Дании и других европейских стран. В частности, они утверждают, что входящее в НАТО государство лишь «наживается» на украинском конфликте.
Найден корень любви Зеленского к мясным штурмам
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала массовую мобилизацию для так называемых мясных штурмов на Украине. По мнению дипломата, такая ситуация напрямую связана с детским увлечением президента Владимира Зеленского.
Дипломат провела параллель между текущей политикой главы государства и его играми с кухонной мясорубкой. Она убеждена, что именно по этой причине Зеленский постоянно ездит на саммиты и требует больше оружия.
