Мощнейший удар «Кинжалов» и новый друг Киева: новости СВО на вечер 8 ноября

Российские войска нанесли мощнейший удар «Кинжалами» по объектам врага и освободили Волчье, пока украинские войска безуспешно пытаются вернуть утраченные территории, а Норвегия планирует предоставить Киеву кредит на €100 млрд. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 8 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

«Кинжалы» устроили возмездие для Украины

Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли масштабный удар ракетами «Кинжал» по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Как объяснили в ведомстве, это стало ответом на атаки на гражданские объекты России.

По данным Telegram-канала «Военная хроника», удар «Кинжалами» по украинским объектам в ночь на 8 ноября оказался крупнейшей атакой такими ракетами с начала специальной военной операции. Согласно его сведениям, целью стали как минимум два аэродрома.

ВСУ терпят одну неудачу за другой

Как узнал источник в силовых структурах, украинские войска в Сумской области безуспешно пытаются вернуть под контроль утраченные территории. Вместе с этим штурмовая группа 225-го отдельного полка ВСУ была остановлена при попытке выдвижения в районе Андреевки Сумской области. В Министерстве обороны эту информацию не комментировали.

Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик рассказал, что российские бойцы уничтожили десяток солдат армии противника, пытавшихся удерживать позиции на западе Купянска Харьковской области. По его словам, задачу выполнили военнослужащие группировки «Запад».

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Кроме того, военные пресекли попытку штурмовой группы врага прорваться к разрушенной переправе через реку Оскол у Петровки в Харьковской области. За сутки на Купянском направлении уничтожено до 55 украинских солдат и 18 единиц вооружения и техники.

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский также констатировал, что армия Украины лишилась возможности вывести личный состав из Красноармейска (украинское название — Покровск). По его словам, ВС РФ перекрыли последние пути выхода из города. Министерство обороны это не комментировало.

ВС РФ освободили Волчье и продвинулись в Купянске

По данным Министерства обороны, воинские части группировки «Восток» продвинулись вглубь украинских оборонительных рубежей и завершили освобождение населенного пункта Волчье в Днепропетровской области. На данном направлении продолжается наступление.

Помимо этого, российские военные установили полный контроль над улицей Леси Украинки в западной части Купянска в Харьковской области. Как уточнил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик, в ходе операции ликвидированы 10 украинских солдат, пытавшихся удержать позиции в этом районе.

Боец героически рискнул жизнью ради товарищей

Сержант Ильдар Азаматов вывел из-под обстрела автомобиль с тяжелоранеными российскими военными. По данным Министерства обороны, несмотря на собственное ранение, он смог довести машину до безопасной зоны и спасти сослуживцев. Благодаря действиям сержанта раненые были доставлены в госпиталь и получили медицинскую помощь.

В ведомстве также рассказали о подвиге ефрейтора Геннадия Строкова. В ходе штурма позиций ВСУ он первым пересек открытую местность под огнем противника, подавил несколько огневых точек и прикрывал продвижение товарищей.

Киев нашел нового «друга» с деньгами

Как выяснила британская газета The Times, Украина может получить кредит в размере €100 млрд от Норвегии. Осло планирует предоставить Киеву в качестве залога часть своего национального инвестиционного фонда, который считается крупнейшим в мире.

Журналисты узнали, что власти Норвегии были уязвлены обвинениями со стороны Дании и других европейских стран. В частности, они утверждают, что входящее в НАТО государство лишь «наживается» на украинском конфликте.



Найден корень любви Зеленского к мясным штурмам

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала массовую мобилизацию для так называемых мясных штурмов на Украине. По мнению дипломата, такая ситуация напрямую связана с детским увлечением президента Владимира Зеленского.

Дипломат провела параллель между текущей политикой главы государства и его играми с кухонной мясорубкой. Она убеждена, что именно по этой причине Зеленский постоянно ездит на саммиты и требует больше оружия.

