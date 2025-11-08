ВС России не дали штурмовикам ВСУ починить переправу через Оскол МО: ВС России пресекли попытку прорыва штурмовиков ВСУ к переправе через Оскол

Российские военные пресекли попытку штурмовой группы ВСУ прорваться к разрушенной переправе через реку Оскол у Петровки в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. За сутки на Купянском направлении уничтожено до 55 украинских военнослужащих, 18 единиц вооружения и военной техники, включая американские артиллерийские установки Paladin.

В районе населенного пункта Петровка Харьковской области пресечена попытка прорыва штурмовой группы противника к разрушенной переправе через реку Оскол для ее восстановления, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны России сообщило о продвижении подразделений группировки «Восток» в глубину украинской обороны и полном освобождении населенного пункта Волчье в Днепропетровской области. На этом участке фронта продолжается успешное развитие наступательной инициативы российских войск.

Кроме того, командир отряда с позывным Питерский сообщил, что военнослужащие группировки «Восток» при освобождении Успеновки в Запорожской области успешно форсировали водную преграду — реку Янчур. По его словам, данный маневр стал одним из наиболее сложных элементов проводимой операции.