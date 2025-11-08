Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 06:42

«По шею»: российские военные форсировали реку в Запорожской области

Военнослужащие «Востока» форсировали реку Янчур в Запорожской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военнослужащие группировки войск «Восток» при освобождении населенного пункта Успеновка в Запорожской области форсировали реку Янчур, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным Питерский. По его словам, это стало одним из самых сложных этапов операции.

Основная сложность заключалась в речке, переход через Янчур. Ни колючая проволока, ни инженерные заграждения, ни рвы — ничего не сравнится с этим. До подхода мы не знали, насколько она глубокая. Местами по шею, где-то по пояс, но все равно преодолели, — отметил командир.

Ранее украинские журналисты сообщили, что российские войска идут в обход южной линии обороны ВСУ, наступая на Запорожье с севера — со стороны Днепропетровской области, пока все силы украинской армии на этом направлении сконцентрированы на обороне Красноармейска (украинское название — Покровск). Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого командующий штурмовыми войсками ВСУ полковник Валентин Манько опубликовал в соцсетях карты секретного характера с нанесенной линией фронта. На данных материалах отображен участок повышенной напряженности от Красноармейска до восточных районов Днепропетровской и Запорожской областей, где российские подразделения ведут активные наступательные действия.

«По шею»: российские военные форсировали реку в Запорожской области
