В МО сообщили об освобождении населенного пункта в Днепропетровской области Минобороны: группировка «Восток» освободила населенный пункт Волчье

Воинские части группировки «Восток» продвинулись вглубь украинских оборонительных рубежей и завершили освобождение населенного пункта Волчье в Днепропетровской области, сообщает Министерство обороны России. На данном направлении продолжается успешное развитие наступательных операций.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Волчье Днепропетровской области, — говорится в сообщении.

Ранее МО сообщило о проведении зачистки 24 строений в населенном пункте Димитров на территории Донецкой Народной Республики военнослужащими группировки «Центр». Согласно данным военного ведомства, бойцы 5-й мотострелковой бригады в ходе наступательных действий установили полный контроль над указанными объектами.

Также в министерстве заявили о нанесении семи групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по украинским военным объектам в течение недели. Согласно сообщению ведомства, данные действия стали ответом на террористические акты, организованные против РФ.