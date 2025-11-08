Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 12:13

В МО сообщили об освобождении населенного пункта в Днепропетровской области

Минобороны: группировка «Восток» освободила населенный пункт Волчье

ВС РФ в зоне боевых действий ВС РФ в зоне боевых действий Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Воинские части группировки «Восток» продвинулись вглубь украинских оборонительных рубежей и завершили освобождение населенного пункта Волчье в Днепропетровской области, сообщает Министерство обороны России. На данном направлении продолжается успешное развитие наступательных операций.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Волчье Днепропетровской области, — говорится в сообщении.

Ранее МО сообщило о проведении зачистки 24 строений в населенном пункте Димитров на территории Донецкой Народной Республики военнослужащими группировки «Центр». Согласно данным военного ведомства, бойцы 5-й мотострелковой бригады в ходе наступательных действий установили полный контроль над указанными объектами.

Также в министерстве заявили о нанесении семи групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по украинским военным объектам в течение недели. Согласно сообщению ведомства, данные действия стали ответом на террористические акты, организованные против РФ.

Днепропетровская область
Украина
Минобороны РФ
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему Николаева хоронят не на Новодевичьем кладбище
Макрон дал важное обещание после ограбления века
Российский форвард сломал зуб лучшему бомбардиру НХЛ
Удар дрона по людям, обстрел ТЭЦ: как ВСУ атакуют РФ 8 ноября
В ВСУ признали рекордное число дезертиров
Мощный пожар на складе парфюмерии обернулся множественными жертвами
«Самородок»: Бурмистров рассказал, можно ли заменить Николаева
Россиянин вышел из стрип-клуба и умер
Опубликовано видео со вдовой Николаева у гроба
«Начинаю болеть»: в Сети всплыли личные письма Анджелины Джоли
«Запускал в космос»: Давыдов рассказал о влиянии Николаева на телевидение
Юрий Антонов приехал на прощание с Николаевым
Погода в Москве в воскресенье, 9 ноября: ждать ли ливней и сильного ветра
Путин утвердил перестановки в Совбезе и назначил нового заместителя Шойгу
«Разносторонний человек»: Бурмистров рассказал, каким он запомнил Николаева
Боярский раскрыл, почему завершает карьеру
«Пришел поддатый»: режиссер рассказал, как «зверь» едва не уволил Николаева
«Пример для многих»: в РУСАДА восхитились поступком Валиевой
«Говорили на разных языках»: жена известного певца едва не развелась с ним
«Булочка заставила»: Ида Галич расплакалась из-за дочери
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.