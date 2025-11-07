В Минобороны раскрыли, какой ответ Киев получил на теракты в России

Вооруженные силы России в ходе проведения спецоперации за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам на Украине, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, такой ответ Киев получил на теракты в отношении России.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России с 1 по 7 ноября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием, — сказано в сообщении.

Также атака велась на объекты газо-энергетического комплекса, транспортную инфраструктуру и военные аэродромы. По данным ведомства, под российский удар попали: ремонтная база вооружения и военной техники, цеха сборки, места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА и пункты временной дислокации вооруженных формирований, националистов и наемников.

Ранее сообщалось, что отправленная на две недели на передовую за служебный проступок 24-летняя женщина-офицер ВСУ была ликвидирована в ходе российского удара по украинскому укрепрайону северо-западнее Петровского (украинское название — Грековка) в ЛНР. Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, об этом стало известно из радиоперехвата. В Минобороны России пока не комментировали соответствующие сведения.