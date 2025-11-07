Наказанную за проступок женщину — офицера ВСУ ликвидировали на передовой

Отправленная на две недели на передовую за служебный проступок 24-летняя женщина —офицер ВСУ была ликвидирована в ходе российского удара по украинскому укрепрайону северо-западнее Петровского (украинское название — Грековка) в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, об этом стало известно из радиоперехвата. В Минобороны России пока не комментировали соответствующие сведения.

В ходе работы радиоэлектронной разведки ВС РФ установлено, что в результате артиллерийского удара по укрепрайону северо-западнее населенного пункта Петровское в ЛНР получила ранения, не совместимые с жизнью, «офицерша» — лейтенант украинской армии 2001 года рождения, — подчеркнул военный эксперт.

Ранее в силовых структурах России сообщили, что пункт временной дислокации иностранных наемников уничтожен в Чугуеве Харьковской области. По словам источника, близкого к ситуации, расчеты БПЛА «Герань-2» результативно отработали по украинским пунктам запуска дальних ударных дронов на Харьковском направлении.