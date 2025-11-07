Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 13:06

Минобороны раскрыло детали продвижения российских военных в Димитрове

Минобороны: российские военные освободили 24 здания в Димитрове в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» провели зачистку двух десятков зданий в населенном пункте Димитров (украинское название Мирноград) на территории Донецкой Народной Республики, сообщило Министерство обороны России. Согласно сообщению военного ведомства, бойцы 5-й мотострелковой бригады в ходе наступательной операции установили контроль над 24 объектами.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики и продолжают активные наступательные действия в сторону микрорайона Западный, — сказано в сообщении.

За последнюю неделю украинская сторона неоднократно пыталась изменить тактическую обстановку на данном участке фронта. Противник предпринял 45 попыток деблокировать свою окруженную группировку в Красноармейске (Покровске) и 32 атаки с целью прорыва кольца окружения.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные добровольно сдались в плен в Красноармейске в ДНР, так как оказались покинуты командованием в окружении. По словам одного из бойцов ВСУ, им приходилось прятаться в подвалах без еды, воды и боеприпасов.

Прежде группа солдат 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдалась в плен в Днепропетровской области. Украинские бойцы поблагодарили российских военнослужащих за спасение от гибели и признались, что их бросили на первую линию обороны без подготовки, вооружения, связи и снабжения.

