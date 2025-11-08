«Просто не хотят»: Трамп высказался о России по теме украинского конфликта

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 07:58

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине, передает телеканал Fox. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме, отвечая на вопрос, почему новая встреча между ним и российским президентом Владимиром Путиным до сих пор не состоялась.

Основной спор в том, что они просто пока не хотят останавливаться, — сказал Трамп.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что в урегулировании конфликта на Украине наблюдается определенный прогресс, хотя он остается непростым для разрешения. Американский дипломат отметил необходимость дальнейшей работы по выработке протоколов безопасности для Киева.

При этом Трамп выразил уверенность, что он способен урегулировать конфликт на Украине уже в ближайшее время. В частности, глава государства рассчитывает добиться этого за пару месяцев.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Трамп искренне стремится помочь урегулировать конфликт на Украине. По его словам, в Москве положительно воспринимают усилия американского лидера, в том числе лично глава государства Владимир Путин.

