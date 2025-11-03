Трамп назвал срок завершения украинского конфликта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS выразил уверенность, что он способен урегулировать конфликт на Украине уже в ближайшее время. В частности, глава государства рассчитывает добиться этого за пару месяцев.

Я думаю, что мы с этим справимся, да, — сказал Трамп.

Вместе с этим Трамп заявил, что у него нет последней капли терпения в вопросе темпа урегулирования конфликта на Украине. По его словам, противостоянию иногда нужно дойти до конца.

Трамп также дал отрицательный ответ на вопрос о планируемых поставках Украине крылатых ракет Tomahawk. При этом американский лидер оставил возможность для пересмотра данной позиции в будущем. Однако сейчас такой вариант не обсуждается.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о возможности встречи главы государства с американским коллегой. Он отметил, что такие переговоры теоретически возможны, однако текущая ситуация не требует их незамедлительной организации.