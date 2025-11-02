Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 07:40

Песков объяснил, почему встреча Путина и Трампа пока не организована

Песков: оперативная встреча Путина и Трампа возможна, но в ней нет необходимости

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможности проведения срочной встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. В комментарии для ТАСС представитель Кремля отметил, что такая встреча теоретически возможна, однако текущая ситуация не требует ее незамедлительной организации.

Заявление сделано в ответ на интерес журналистов к перспективам российско-американского диалога на высшем уровне. Песков подчеркнул, что позиция российской стороны относительно потенциальных контактов с администрацией США остается неизменной.

Гипотетически рассуждая, встреча возможна, но в настоящий момент в ней нет необходимости, — сказал Песков.

Кремль рассматривает любые возможные форматы взаимодействия. На данный момент диалог на дипломатическом уровне продолжается через установленные каналы связи — министерства иностранных дел и другие официальные каналы. Ситуация остается на контроле соответствующих ведомств обеих стран.

Ранее отставной офицер ВВС США и профессор истории Уильям Астор заявил, что отказ Вашингтона от дальнейшей военной поддержки Киева может создать условия для возобновления переговоров с Москвой. По его мнению, текущая политика постоянной военной помощи Украине не способствует поиску дипломатического решения конфликта.

Дмитрий Песков
Владимир Путин
Дональд Трамп
переговоры
