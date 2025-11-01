Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 18:08

Бывший офицер ВВС США назвал условие для новых переговоров с Россией

Профессор Астор: переговоры с РФ возобновятся при отказе США от помощи Киеву

Белый дом Белый дом Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Отказ Вашингтона от дальнейшей военной поддержки Киева может создать условия для возобновления переговоров с Москвой, заявил отставной офицер ВВС США и профессор истории Уильям Астор в ходе эфира на YouTube-канале Judging Freedom. По его мнению, текущая политика постоянной военной помощи Украине не способствует поиску дипломатического решения конфликта.

Сигналом для переговоров с нашей стороны могло бы стать прекращение постоянного снабжения Украины разведданными и оружием для ударов по российской территории, — сказал Астор.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в рамках мирных переговоров готов дать официальный статус русскому языку. Уточнялось, что также глава государства может отменить закон о запрете Украинской православной церкви. По словам аналитиков, если это действительно так, то украинское правительство совершит тектонический сдвиг по мирному урегулированию.

Прежде сообщалось, что Верховная рада сняла с рассмотрения законопроект о лишении русского языка защиты Европейской хартии. Как заявил депутат Владимир Вятрович, правительство убедило большинство парламентариев отозвать проект закона якобы по просьбе Евросоюза.

