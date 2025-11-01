Отказ Вашингтона от дальнейшей военной поддержки Киева может создать условия для возобновления переговоров с Москвой, заявил отставной офицер ВВС США и профессор истории Уильям Астор в ходе эфира на YouTube-канале Judging Freedom. По его мнению, текущая политика постоянной военной помощи Украине не способствует поиску дипломатического решения конфликта.
Сигналом для переговоров с нашей стороны могло бы стать прекращение постоянного снабжения Украины разведданными и оружием для ударов по российской территории, — сказал Астор.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в рамках мирных переговоров готов дать официальный статус русскому языку. Уточнялось, что также глава государства может отменить закон о запрете Украинской православной церкви. По словам аналитиков, если это действительно так, то украинское правительство совершит тектонический сдвиг по мирному урегулированию.
Прежде сообщалось, что Верховная рада сняла с рассмотрения законопроект о лишении русского языка защиты Европейской хартии. Как заявил депутат Владимир Вятрович, правительство убедило большинство парламентариев отозвать проект закона якобы по просьбе Евросоюза.