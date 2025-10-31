На Украине узнали о тектоническом сдвиге позиции Зеленского к миру с РФ «Страна.ua»: Зеленский может дать официальный статус русскому языку

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках мирных переговоров готов дать официальный статус русскому языку, передает «Страна.ua». По данным издания, также глава государства может отменить закон о запрете Украинской православной церкви.

В материале сказано, что на это указывают отзыв инициативы, которая лишила бы русский язык защиты Европейской хартии региональных и миноритарных языков, а также пункт об обязательстве Киева и Москвы усилить «взаимопонимание и уважение к разнообразию языков, культур и религий» в проекте совместного плана ЕС и Украины по прекращению огня. По словам аналитиков, если это действительно так, то украинское правительство совершит тектонический сдвиг по мирному урегулированию.

Ранее сообщалось, что Верховная рада сняла с рассмотрения законопроект о лишении русского языка защиты Европейской хартии. Как заявил украинский депутат Владимир Вятрович, правительство убедило большинство парламентариев отозвать проект закона якобы по просьбе Евросоюза. При этом самого депутата такое положение дел не устроило. По его мнению, борьба с русским языком якобы входит в национальные интересы страны.