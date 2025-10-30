На Украине приняли неожиданное решение по закону о русском языке

На Украине приняли неожиданное решение по закону о русском языке Украинский депутат Вятрович: Рада отозвала закон о лишении русского языка защиты

Верховная рада сняла с рассмотрения законопроект о лишении русского языка защиты Европейской хартии, заявил украинский депутат Владимир Вятрович на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, правительство убедило большинство парламентариев отозвать проект закона якобы по просьбе Евросоюза.

Как только что стало известно, парламентское большинство по требованию правительства снимает законопроект 14120, который должен был окончательно <…> вычеркнуть русский язык из числа языков, на которые распространяется действие Хартии на Украине, — написал Вятрович.

При этом самого депутата такое положение дел не устроило. По его мнению, борьба с русским языком якобы входит в национальные интересы страны.

Ранее стало известно, что жители города Житомир на Украине массово переходят на русский язык в повседневном общении. В силовых структурах РФ пояснили, что местные стали игнорировать запреты украинских властей, не скрывая свои предпочтения.

Тем временем президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом поднял вопрос о возвращении русскому языку официального статуса на Украине. Он настаивал на закреплении этого положения на законодательном уровне.