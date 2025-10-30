Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 15:07

На Украине приняли неожиданное решение по закону о русском языке

Украинский депутат Вятрович: Рада отозвала закон о лишении русского языка защиты

Здание Верховной рады в Киеве Здание Верховной рады в Киеве Фото: Стрингер/РИА Новости

Верховная рада сняла с рассмотрения законопроект о лишении русского языка защиты Европейской хартии, заявил украинский депутат Владимир Вятрович на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, правительство убедило большинство парламентариев отозвать проект закона якобы по просьбе Евросоюза.

Как только что стало известно, парламентское большинство по требованию правительства снимает законопроект 14120, который должен был окончательно <…> вычеркнуть русский язык из числа языков, на которые распространяется действие Хартии на Украине, — написал Вятрович.

При этом самого депутата такое положение дел не устроило. По его мнению, борьба с русским языком якобы входит в национальные интересы страны.

Ранее стало известно, что жители города Житомир на Украине массово переходят на русский язык в повседневном общении. В силовых структурах РФ пояснили, что местные стали игнорировать запреты украинских властей, не скрывая свои предпочтения.

Тем временем президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом поднял вопрос о возвращении русскому языку официального статуса на Украине. Он настаивал на закреплении этого положения на законодательном уровне.

Украина
Киев
Верховная рада
законопроекты
русский язык
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван минимальный доход для одобрения ипотеки в 2025 году
«Внезапные наследники» обманом заполучили квартиру умершей петербурженки
Российские музыкальные дроны кружат над позициями ВСУ под «Сектор Газа»
Роман с дочерью Кинчева, сын от Пожарской, Асмус: все о женщинах Янковского
Студента нашли мертвым рядом с банкой с химвеществом
У экс-владельцев «макаронной империи» отсудили квартиры
Военэксперт ответил, использует ли РФ все возможности при ударах по Украине
В России заметили, что Трамп покинул встречу с Си Цзиньпином расстроенным
Директор театра имени Вахтангова рассказал о заветной мечте Меньщикова
Появились признаки разворота Латинской Америки лицом к США
В «Буревестнике» увидели прямую угрозу неприкосновенности США
Бестемьянова заявила, что ждет возвращения Валиевой после дисквалификации
Киберполицейские объяснили, когда нужно отказаться от иностранных принтеров
Tesla отзовет более 6 тысяч электропикапов из-за одной проблемы
Купянск попал в петлю, сбегут ли ВСУ из Покровска? Как идет наступление РФ
Турецкие секреты: 7 блюд, которые покорят вашу семью с первого укуса
Массовым отравлением в петербургском колледже занялись следователи
Россиян предупредили об опасности покупки машин по «серым» схемам
Под Волгоградом перевернулась Lada с пьяным водителем
Смольянинов, Панин, Лазарева: звезды-эмигранты, у которых нет своего жилья
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.