Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 08:48

В США раскрыли требования Путина на саммите с Трампом

NYT: Путин настаивает на гарантиях для русского языка на Украине

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

В ходе переговоров с американским президентом Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин поднял вопрос о восстановлении официального статуса русского языка на Украине, сообщает The New York Times. Президент России настаивал на необходимости законодательного закрепления этого положения.

Кроме языкового вопроса Путин обратил внимание на ситуацию с Русской православной церковью на украинской территории, где, по его словам, продолжается давление на верующих. Источники отметили, что после консультаций Трампа с европейскими коллегами осталось много неясностей.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом во время саммита на Аляске как предельно откровенные и насыщенные по содержанию. Российский лидер отметил, что подобный формат диалога способствует выработке взаимоприемлемых решений. После возвращения в Москву президент провел рабочее совещание, где обсуждались результаты российско-американских консультаций.

До этого эксперт по невербальной коммуникации Трейси Браун обратила внимание на быстро установившееся взаимопонимание между лидерами двух стран. По ее наблюдениям, первоначальная разобщенность в движениях Путина и Трампа сменилась синхронизацией шага, что свидетельствует о возникновении психологического контакта.

Дональд Трамп
Владимир Путин
русский язык
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Хватило бы и меньше»: Мерц возмутился приемом Путина на Аляске
Экс-солдат ВСУ Сова признался, что мечтает о российском гражданстве
Генерал раскрыл смысл пролета истребителей США над Путиным на Аляске
Рыбалка обернулась скандалом из-за советских символов
Россиянам рассказали, кто может досрочно выйти на пенсию
Стало известно о завершении расследования убийства генерала Кириллова
Боевые «Вампиры» пьют «кровь» ВСУ по ночам
Менеджер нес в сумке 11 млн рублей и стал жертвой ограбления
Lada Kalina насмерть сбила 14-летнего школьника на питбайке
«Загнан в угол»: в ОП назвали главное препятствие на пути к миру на Украине
Москвичам рассказали, когда закончится теплое лето
Володин вспомнил о Сталине и Рузвельте после саммита на Аляске
Объявлен новый чемпион UFC в среднем весе
Торговые центры и большие рынки временно закроют в российском городе
40 млн в 19 лет, сериал с Буруновым, реклама шашлыка: как живет Валиева
Рецепт помидоров с базиликом, который невозможно испортить
Движение поездов в Воронежской области полностью восстановлено
В США раскрыли требования Путина на саммите с Трампом
Около ж/д путей рядом с Крымским мостом обнаружили восемь мин
Сразу два американских штата отправили Нацгвардию в Вашингтон
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.