Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске

В США раскрыли требования Путина на саммите с Трампом NYT: Путин настаивает на гарантиях для русского языка на Украине

В ходе переговоров с американским президентом Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин поднял вопрос о восстановлении официального статуса русского языка на Украине, сообщает The New York Times. Президент России настаивал на необходимости законодательного закрепления этого положения.

Кроме языкового вопроса Путин обратил внимание на ситуацию с Русской православной церковью на украинской территории, где, по его словам, продолжается давление на верующих. Источники отметили, что после консультаций Трампа с европейскими коллегами осталось много неясностей.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом во время саммита на Аляске как предельно откровенные и насыщенные по содержанию. Российский лидер отметил, что подобный формат диалога способствует выработке взаимоприемлемых решений. После возвращения в Москву президент провел рабочее совещание, где обсуждались результаты российско-американских консультаций.

До этого эксперт по невербальной коммуникации Трейси Браун обратила внимание на быстро установившееся взаимопонимание между лидерами двух стран. По ее наблюдениям, первоначальная разобщенность в движениях Путина и Трампа сменилась синхронизацией шага, что свидетельствует о возникновении психологического контакта.